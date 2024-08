PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CARRARESE: LE ULTIME SULLA PARTITA DI COPPA ITALIA

È un lunedì ricco di calcio oggi, 12 agosto 2024, allora possiamo adesso dedicarci alla lettura delle probabili formazioni di Cagliari Carrarese, partita che ci attende nel capoluogo sardo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025. Il Cagliari si appresta a un nuovo campionato di Serie A con l’obiettivo della salvezza, adesso la guida tecnica è affidata a Davide Nicola e dopo le varie amichevoli estive adesso è la volta della prima sfida con un obiettivo concreto in palio. La Coppa Italia non sarà una priorità, ma è comunque chiamata a dare indicazioni importanti ai rossoblù.

DIRETTA/ Carrarese Catania (risultato finale 2-1): la decide Cerri! (3 agosto 2024)

Dall’altra parte, evidentemente la trasferta sul campo di una formazione di Serie A sarà un test molto significativo per la Carrarese, che dopo la promozione dalla scorsa Serie C si appresta a vivere il suo ritorno nel campionato cadetto a decenni di distanza dai precedenti due. Ovviamente l’obiettivo sarà la salvezza, ma ben figurare in Sardegna potrebbe aiutare molto, anche dal punto di vista della personalità. Andiamo allora adesso ad approfondire meglio il discorso legato alle probabili formazioni di Cagliari Carrarese…

Diretta/ Cagliari Catanzaro (risultato finale 2-0): Lapadula e Pavoletti! (amichevole, oggi 30 luglio 2024)

QUOTE E PRONOSTICI

Facendo un break dalle probabili formazioni di Cagliari Carrarese, le quote dell’agenzia Snai circa il pronostico ci dicono che sulla carta è una partita a senso unico. Sono senza dubbio favoriti i padroni di casa sardi e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Carrarese vincesse in Sardegna.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CARRARESE

QUALI MODULO E TITOLARI PER NICOLA?

Prendiamo il modulo 3-5-2 come punto di riferimento per i sardi di Davide Nicola nelle probabili formazioni di Cagliari Carrarese: detto che saranno assenti certamente Viola, Zortea e Mina, possiamo stendere un teorico undici di partenza con Sherri in porta; davanti a lui, la difesa a tre del Cagliari dovrebbe essere composta da Zappa, Wieteska e Luperto; nel folto centrocampo a cinque ecco invece Azzi esterno destro, poi Deiola, Prati e Makoumbou nel cuore della mediana rossoblù ed infine Augello sulla fascia sinistra; la coppia d’attacco dovrebbe invece essere composta da Luvumbo e Piccoli per questa partita di Coppa Italia.

Diretta/ Cagliari Como (risultato finale 1-3): la chiude Gabrielloni! (oggi 25 luglio 2024)

ANALIZZIAMO LE MOSSE DI CALABRO

Modulo tattico simile per gli ospiti toscani di mister Antonio Calabro, che dovrebbe affrontare le probabili formazioni di Cagliari Carrarese secondo un 3-4-2-1. Quanto ai possibili undici titolari per la trasferta in Sardegna, ecco l’estremo difensore Bleve protetto dalla retroguardia a tre che dovrebbe essere formata da Coppolaro, Illanes e Imperiale; ecco poi un reparto a quattro per il centrocampo della Carrarese, con Belloni, Capezzi, Schiavi e Cicconi che dovrebbero agire da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo dei neo-promossi ospiti toscani dovrebbe prevedere sulla trequarti Panico e Palmieri, a sostegno del centravanti che invece dovrebbe stasera essere Capello.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CARRARESE: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Panico, Palmieri; Capello. All. Calabro