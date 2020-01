Probabili formazioni Cagliari Milan/ Diretta tv, Maran ritrova Pisacane (Serie A)

Il primo campionato di Serie A torna protagonista con la 19^ giornata e solo domani alle ore 15.00 tra le mura della Sardegna Arena avrà luogo la sfida tra Cagliari e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di conoscere quali saranno le mosse di Maran come di Pioli, due allenatori che certo hanno bisogno di vincere in questo fine settimana: su chi puntare dunque per chiudere il turno di andata di questa stagione di Serie A col sorriso? In casa dei sardi, Rolando Maran domani potrà fare affidamento su Pisacane, tornato a disposizione, come pure su Radja Nainggolan, che sulla trequarti ci pare ben pronto a combinare guai nella difesa dei rossoneri. Per il Milan, la speranza dei tifosi è certo quella di rivedere in campo anche già da titolare l’ultimo affare del calciomercato Zlatan Ibrahimovic che nei giorni scorsi ci è parso ben deluso di non aver graffiato già al suo esordio a San Siro. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Cagliari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE MOSSE DI MARAN

Ecco che per le probabili formazioni di Cagliari Milan, big match che si accenderà però solo domani pomeriggio, Rolando Maran pare avere le idee chiare e certo nella 19^ giornata di campionato non esiterà a fissare di nuovo il 4-3-1-2. Ecco dunque che domani tra i pali vedremo ancora Olsen, mentre in difesa non mancheranno Pisacane e Klavan al centro e il duo Cacciatore-Pellegrini ai lati (benchè Faragò e Lykogiannis scalpitino alla panchina). In mediana si andrà poi per la riconferma di Nandez e Cigarini come di Rog, mentre toccherà a Nainggolan agire sulla tre quarti. Maglie poi più che confermate in attacco, con Simeone e Joao Pedro (in gol contro l’Udinese) titolari fissi.

LE SCELTE DI PIOLI

Dovrebbe essere invece il 4-3-3 il modulo di partenza di Stefano Pioli per le probabili formazioni di Cagliari e Milan, ma è assai probabile che con il proseguo della partita tale schieramento di trasformi nuovamente. In ogni caso domani per il diavolo le maglie da titolari in difesa dovrebbero calare sulle spalle del numero 1 Gigio Donnarumma, come su quelle del duo di centrali Musacchio-Romagnoli: sulle fasce del reparto arretrato c’è poi attesa per Theo Hernandez e Calabria, ma quest’ultimo rischia ancora una volta il posto in favore di Conti. Vi sono poi pochi dubbi per Pioli anche nella mediana del Milan della 19^ giornata: Krunic, Bennacer e Bonaventura dovrebbero venir di nuovo confermati come titolari, pur con Paquetà che scalpita dalla panchina. Segnaliamo poi che anche in occasione della trasferta sarda Ibrahimovic potrebbe entrare in campo a match in corso: in tal caso saranno Suso, Piatek e Calhanoglu a partire come titolari (anche se il polacco pare ormai prossimo alla partenza in questa sessione di calciomercato).

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): 90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog; 4 Nainggolan; 10 J Pedro, 99 Simeone All. Maran

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 33 Krunic, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli



