PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN/ Per Radja Nainggolan è profumo di derby

Tra i possibili protagonisti nelle probabili formazioni di Cagliari Milan scegliamo Radja Nainggolan, che sentirà anche profumo di derby in quanto ex interista – due vittorie su due tra l’altro nello scorso campionato per Nainggolan nei derby di Milano contro i rossoneri. Il centrocampista belga è poi tornato a “casa” in estate, una scelta legata anche alle necessità della moglie Claudia: scelta vincente, perché il rendimento di Nainggolan nella prima parte della stagione è stato eccellente, uno degli ingredienti dell’ottimo cammino del Cagliari, mentre il Milan avrebbe grande bisogno di qualcuno che garantisse il rendimento di Radja in quella zona del campo. In estrema sintesi: i numeri di Nainggolan in questo campionato di Serie A ci parlano di quattro gol e altrettanti assist per il numero 4 del Cagliari, memorabile soprattutto la prestazione contro la Fiorentina, partita nella quale il belga ha segnato un gol e servito anche la bellezza di tre assist. Adesso i rossoblù stanno vivendo un momento di calo, servirà la personalità di chi ha frequentato palcoscenici più importanti per risalire di nuovo la china. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DUELLO

Un duello particolare potrebbe caratterizzare le probabili formazioni di Cagliari Milan, nelle quali mettiamo infatti in evidenza Joao Pedro e Zlatan Ibrahimovic. Paragone difficile da sostenere per quanto riguarda la carriera dei due giocatori, ma che ha ottime ragioni perché Joao Pedro è fondamentale in questo Cagliari 2019-2020 e tale è destinato ad essere anche Ibrahimovic in un Milan dimesso, che ha grande bisogno di Zlatan per tornare a livelli quanto meno dignitosi. I numeri di Joao Pedro sono fenomenali: 11 gol in 18 giornate di campionato, alla media gol di una rete segnata ogni 147 minuti giocati, in particolare con una striscia fenomenale di otto gol in altrettante partite dalla doppietta contro il Bologna a fine ottobre fino al gol contro l’Udinese nell’ultimo turno prima di Natale. Diciamoci la verità: se Ibrahimovic tenesse lo stesso rendimento nel girone di ritorno, si prenderebbe le copertine di tutti i quotidiani. Onore dunque a Joao Pedro, che questo exploit lo ha già messo a segno… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Nelle probabili formazioni di Cagliari Milan andiamo adesso a ricordare quali sono i giocatori che non potranno prendere parte alla partita della Sardegna Arena. La buona notizia che accomuna Rolando Maran e Stefano Pioli è l’assenza di squalificati sia nella formazione sarda sia nell’organico dei rossoneri. Ci sono però alcuni infortunati, a cominciare dai lungodegenti Cragno e Pavoletti, che il Cagliari non ha mai avuto a disposizione finora nel corso di tutto il campionato. A loro si aggiunge Ceppitelli, che sta facendo i conti con la pubalgia e sarà un’assenza pesante per la difesa rossoblù oggi pomeriggio, tenendo conto poi che pure Cacciatore è acciaccato. Per quanto riguarda invece il Milan, abbiamo Duarte e Biglia fermi ai box. Il difensore è alle prese con una frattura al calcagno e dovrebbe rientrare solamente a fine marzo; il centrocampista invece è rimasto fuori dalla trasferta di Cagliari a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME NOTIZIE

Si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15.00 la sfida della 19^ giornata di Serie A tra Cagliari e Milan, le cui probabili formazioni sono ora al nostro vaglio: quali saranno le mosse di Maran e Pioli? Per l’ultima giornata del turno di andata del campionato entrambi i club hanno bisogno di ritrovare la vittoria e per farlo certo i due allenatori scommetteranno solo sui loro giocatori più in forma per disegnare le probabili formazioni di Cagliari e Milan: questo vuol dire che i tifosi rossoneri hanno già concrete chance di vedere dal primo minuto in campo Zlatan Ibrahimovic. Benché lo svedese sia stato presentato solo pochi giorni fa, pare già in ottime condizioni (lo abbiamo visto contro la Sampdoria) e pronto a scendere in campo e certo la sua presenza sarà più che preziosa. Specie oggi, che come avversario ci sarà il Cagliari, ostinato a interrompere al più presto la striscia di KO. Vediamo dunque nel dettaglio le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di considerare le scelte dei tecnici non possiamo ignorare il pronostico fissato alla vigilia di questo match e che vede i rossoneri appena avanti alla Sardegna Arena. Secondo il portale di scommesse snai, nell’1×2 il successo del Milan vale 2.30, contro il più elevato 3.00 assegnato al Cagliari: il pareggio è stato dato a 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Cagliari Milan, certo oggi Maran ha ben pochi dubbi da sciogliere prima di consegnare le maglie da titolari: fissato il consueto 4-3-1-2 ecco che lo schieramento rossoblu ci pare già completo. In difesa infatti ritornerà dopo il turno di squalifica Pisacane e al centro del reparto gli farà compagnia Klavan: Cacciatore e Pellegrini sono i titolari in corsia. Nella mediana dei sardi saranno poi ancora titolari dal primo minuto Rog, Cigarini e Nandez, mentre pure in attacco le mosse di Maran paiono ben chiare. Ancora senza Pavoletti, toccherà a Joao Pedro e Simeone dirigere l’attacco a due due punte, con il supporto di Nainggolan, dalla tre quarti.

LE SCELTE DI PIOLI

In vista della sfida per la 19^ giornata di Serie A prende sempre più piede l’ipotesi di vedere Zlatan Ibrahimovic tra i titolari del schieramento rossonero in questa trasferta sarda. Ecco allora lo svedese come prima punta nelle probabili formazioni di Cagliari e Milan, con Suso e Calhanoglu al suo fianco, senza alcun ballottaggio ancora in corso alla vigilia del fischio d’inizio. Pioli poi ha già consegnato le maglie da titolari anche nel centrocampo del Milan, dove troveranno riconferma Bonaventura, ma anche Krunic e Bennacer. Se poi guardiamo alla difesa del Diavolo vediamo che pure il tecnico pare avere le idee chiare: già non dubitano di essere oggi in campo dal promo minuto Theo Hernandez, come anche Romagnoli e Musacchio: rimane però vivo il ballottaggio tra Calabria e Conti per la corsia.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): 90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini: 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog; 4 Nainggolan; 10 J Pedro, 99 Simeone All. Maran

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 33 Krunic, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 21 Ibrahimovic, 10 Calhanoglu All. Pioli



