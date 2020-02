Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Quote: Nainggolan squalificato (Serie A)

Cagliari Napoli si gioca alle ore 18.00: le due formazioni scenderanno in campo alla Sardegna Arena per un posticipo di Serie A molto interessante, perché mette di fronte due formazioni entrambe a caccia di un posto in Europa. Domenica scorsa a dire il vero erano arrivate solo brutte notizie, con la sconfitta del Cagliari sul campo del Genoa e quella del Napoli, scivolato in casa al cospetto del Lecce. I partenopei in seguito hanno reagito in Coppa Italia, ma di certo la posta in palio oggi resta davvero importante per entrambe le squadre: scopriamo allora subito le ultime notizie circa le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Napoli in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti napoletani e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,92, mentre poi si sale fino a 3,70 in caso di segno X per il pareggio e infine a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

LE MOSSE DI MARAN

Nelle probabili formazioni di Cagliari Napoli, per Rolando Maran spicca l’assenza dello squalificato Nainggolan. Di conseguenza sulla trequarti alle spalle del solito tandem d’attacco composto da Joao Pedro e Simeone (causa anche il nuovo infortunio di Pavoletti) potrebbe esserci il debutto di Pereiro, acquisto di gennaio, anche se resta valida l’ipotesi di avanzare Ionita, che al momento consideriamo titolare in mediana insieme a Nandez e Cigarini. In difesa c’è da fare i conti con le assenze di Cacciatore e Faragò, di conseguenza ecco che nella retroguardia a quattro davanti a Cragno potrebbe esserci un cambio di ruolo per Pisacane, spostato a destra inserendo Walukiewicz nella coppia centrale accanto a Klavan, fermo restando infine Pellegrini come terzino sinistro.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per quanto riguarda le mosse di Gennaro Gattuso, nelle probabili formazioni di Cagliari Napoli vanno tenute presenti le condizioni di alcuni acciaccati. Ecco perché ad esempio propendiamo per la coppia Maksimovic-Manolas in difesa davanti al portiere Ospina, con Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui favorito su Hysaj a sinistra. A centrocampo la certezza è Demme, per le altre due maglie sono in lotta addirittura cinque uomini, cioè Allan, Elmas, Lobotka, Zielinski e Fabian Ruiz, dunque solo in extremis scopriremo quali saranno le intenzioni di Gattuso. Elmas a dire il vero potrebbe però anche finire in attacco, visto che il tridente è a corto di uomini totalmente sani: per lui ci sarebbe spazio a sinistra, con Mertens in mezzo e Callejon favorito su Politano a destra, mentre Insigne, Milik e Lozano sono tutti in bilico.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

A disposizione: Olsen, Rafael, Lykogiannis, Mattiello, Ceppitelli, Rog, Oliva, Birsa, Ragatzu, Paloschi.

Squalificati: Nainggolan.

Indisponibili: Pavoletti, Cacciatore, Faragò.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ruiz, Lobotka, Lozano, Insigne, Milik, Politano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Younes.



