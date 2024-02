Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Quote: Politano sarà titolare? (Serie A, 25 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli ci accompagnano verso una partita di grande tradizione, fra le due squadre scudettate del Meridione, che avrà luogo oggi pomeriggio alla Unipol Domus per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. In copertina c’è Francesco Calzona che, dopo il pareggio contro il Barcellona, farà nel capoluogo sardo il suo debutto come allenatore del Napoli anche in Serie A. Inutile girarci troppo intorno: l’unico obiettivo è la vittoria, per cominciare a raddrizzare una classifica sempre più preoccupante per i campioni d’Italia in carica, che devono meritarsi un posto nelle Coppe per la prossima stagione.

Probabili formazioni Cagliari Napoli/ Diretta tv: partita speciale per Gaetano (Serie A, 24 febbraio 2024)

Tuttavia, fatte le debite proporzioni potremmo dire la stessa cosa anche per i padroni di casa nella loro rincorsa verso la salvezza, di conseguenza pure il Cagliari di Claudio Ranieri va alla ricerca di un acuto che potrebbe valere tantissimo per i rossoblù sardi nell’inseguimento al loro obiettivo principale. Il pareggio sul campo dell’Udinese di domenica scorsa è stato un buon risultato, ma contro il Napoli si cerca qualcosa in più, che possa dare notevole spinta anche dal punto di vista del morale. Tutto questo premesso per presentare la partita, diamo adesso uno sguardo a quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Cagliari Napoli.

Diretta/ Frosinone Cagliari Primavera (risultato finale 1-1): decide un'autorete! (24 febbraio 2024)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Cagliari Napoli in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei sono sicuramente favoriti e il segno 2 per la vittoria del Napoli è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,70 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Cagliari a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

LE MOSSE DI RANIERI

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli ci dicono che Claudio Ranieri ha ancora qualche nodo da sciogliere, anche dal punto di vista tattico. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-1-2, con il portiere Scuffet protetto dalla difesa a quattro composta da Zappa, Mina, Dossena ed infine uno tra Augello (favorito) e Azzi come terzino sinistro; a centrocampo dovrebbero agire Nandez, Makoumbou e Jankto, con quest’ultimo tuttavia in ballottaggio in realtà con il difensore Obert, che porterebbe la retroguardia a tre uomini con l’avanzamento dei terzini e quindi il modulo 3-4-1-2; sulla trequarti sarà una partita speciale per l’ex Gaetano, che agirà alle spalle della coppia di attaccanti del Cagliari, cioè Luvumbo che è rientrato dalla Coppa d’Africa e uno tra Lapadula e Petagna, con il primo favorito.

Diretta/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-1): Gaetano risponde a Zemura (Serie A, 18 febbraio 2024)

LE SCELTE DI CALZONA

Sul fronte partenopeo, Francesco Calzona per le probabili formazioni di Cagliari Napoli dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3, nel quale tenere conto dell’assenza dello squalificato capitano Di Lorenzo e di diverse possibilità di turnover. Indichiamo allora Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Mazzocchi, Rrahmani, Natan e Mario Rui, ma gli ultimi due sono in ballottaggio rispettivamente con Juan Jesus e Olivera; a centrocampo invece non dovrebbero esserci dubbi su Zambo Anguissa e il regista Lobokta, ma si giocano l’ultima maglia disponibile Traoré e Zielinski; infine, attenzione alle condizioni di Politano, che però è in miglioramento e quindi dovrebbe vincere il ballottaggio con Lindstrom per completare il tridente d’attacco del Napoli, che per il resto dovrebbe comprendere senza sorprese Osimhen e Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI: IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobokta, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











© RIPRODUZIONE RISERVATA