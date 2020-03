Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote, Maran senza lo squalificato Nandez

Quest’oggi alle ore 18.00 tra le mura della Sardegna Arena si accenderà la sfida per la 26^ giornata di Serie A tra Cagliari e Roma: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici. Siamo curiosi di scoprire le probabili formazioni di Cagliari Roma: entrambi i club dopo tutto approdano allo scontro diretto ben carichi e bisognosi di fare punti, specie i sardi che davvero non stanno un gran momento nel primo campionato italiano. Pure sia Maran che Fonseca dovranno fare attenzione ad alcune assenze eccellenti e non sarà sempre facile fissare il proprio 11. In ogni caso, lì dove sarà possibile nessuno dei due tecnici vorrà rinunciare ai proprio titolari: questo vuol dire che non sarà turnover per la squadra giallorossa, che pure in settimana è stata protagonista in Europa league, nella decisiva sfida con il Gent. Vediamo dunque da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Cagliari Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

Alla vigilia del fischio d’inizio certo vale la pena anche tenere conto del pronostico fissato per la sfida di Serie A e che vede i giallorossi favoriti. Per l’1×2 ecco che la vittoria della Roma è stata data al 1.95, contro il più alto 3.70 segnato per il Cagliari: il pari vale la quota di 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Cagliari Roma, certo Maran non farà a meno del classico 4-3-1-2 dove però a centrocampo certo mancherà lo squalificato Nandez: ecco che però il tecnico ha subito pronto Cigarini in sostituzione e il reparto verrà completato da Rog e Ionita. Dunque proseguendo ecco che il tecnico ancora darà spazio solo ai titolari più quotati anche in attacco: pronti dal primo minuto Joao Pedro e Simeone, oltre che l’ex del match Nainggolan, questo sulla tre quarti. Non vi sono poi grandi dubbi anche per le maglie in difesa del Cagliari: di fronte a Cragno sarà spazio per Pisacane e Klavan al centro, con Pellegrini e Cacciatore adibiti sulle fasce. Dalla panchina però sono possibili altre soluzioni.

LE SCELTE DI FONSECA

Come detto prima, per Fonseca non sarà attuabile un ampio turnover per disegnare le probabili formazioni di Cagliari Roma, dopo l’impegno col Gent: infortuni e necessità di fare punti certo obbligano il tecnico a determinate scelte. Ecco che questa sera dunque per i capitolini sarà ancora una volta irrinunciabile Edin Dzeko, prima punta: al suo fianco saranno pronti Perotti e Carlos Perez e sarà Mkhitaryan a fare le veci dell’infortunato Pellegrini, sulla tre quarti. Per la mediana della Roma ecco che le prime scelte dei tecnico saranno ancora Cristante e Veretout: in difesa però si farà sentire l’assenza per squalifica di Mancini. Davanti a Pau Lopez sarà dunque oggi spazio per Fazio e Samlling al centro, con il duo Kolarov-Bruno Peres ai lati: scalpitano però dalla panchina Santos e Spinazzola, oltre che Cetin.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 6 Rog, 8 Cigarini, 21 Ionita; 4 Nainggolan; 10 J Pedro, 99 Simeone All. Maran

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 33 B Peres, 20 Fazio, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 31 C Perez, 77 Mkhitaryan, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca



