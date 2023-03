Probabili formazioni Chelsea Borussia Dortmund/ Diretta tv: Thiago Silva è out

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA A STAMFORD BRIDGE?

Le probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund ci introducono alla partita che vale per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League 2022-2023: si gioca alle ore 21:00 di martedì 7 marzo, a Stamford Bridge si riparte dalla vittoria giallonera per 1-0 e dunque il Borussia Dortmund è in vantaggio, perché ha due risultati su tre a disposizione anche se ovviamente una vittoria del Chelsea con una rete di scarto porterebbe la partita ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore per determinare la squadra qualificata.

I Blues però devono rialzare la testa: inizio di 2023 da incubo per un Chelsea che vince e segna pochissimo, è lontano dalle prime quattro in Champions League e rischia il flop, tanto che incredibilmente si parla già di un Graham Potter esonerato a favore di Roberto De Zerbi, che curiosamente ne aveva già preso il posto a Brighton. Staremo a vedere, intanto bisogna aspettare che si giochi e noi possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund.

DIRETTA CHELSEA BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Borussia Dortmund viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento dunque è sui canali del decoder di Sky e riservato solo agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la partita, così come le altre di Champions League, sarà trasmessa anche sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità e bisognerà essere abbonati all’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND

I DUBBI DI POTTER

Resta da capire come Potter si schiererà in campo per Chelsea Borussia Dortmund: il modulo sarà il 4-2-3-1, la tegola è l’infortunio di Thiago Silva che dovrebbe essere sostituito da Wesley Fofana che potrebbe fare coppia con Badiashile (e non Koulibaly) al centro della difesa davanti ad Arrizabalaga, poi da valutare i due terzini che però dovrebbero essere Reece James a destra e Chilwell sull’altro lato del campo. In mezzo Enzo Fernandez dovrebbe esserci; con lui si va per un ballottaggio a tre nel quale potrebbe anche spuntarla Gallagher, che appare favorito rispetto a Loftus-Cheek e l’ex Juventus Zakaria; dipenderà anche da come Potter vorrà impostare la partita. Quasi certamente davanti avremo Mudryk titolare a sinistra, e dunque Sterling si gioca il posto con Ziyech a destra perché come trequartista centrale la scelta dovrebbe cadere su Joao Felix; questo, sempre che il giovane portoghese non sia invece piazzato davanti a tutti, ma qui il reale favorito rimane Havertz che agirà in qualità di centravanti tattico.

LE SCELTE DI TERZIC

Gioca con il 4-3-3 Edin Terzi, che per Chelsea Borussia Dortmund deve anche decidere circa i singoli: in porta dovrebbe tornare Kobel rispetto al 2-1 al Lipsia, poi in mezzo alla difesa ecco Hummels che può fare coppia con Schlotterbeck, il che significherebbe che Sule tornerebbe ad occuparsi della corsia destra di difesa (al posto di Wolf) con Raphael Guerreiro che si riprenderebbe la maglia sul versante sinistro. Riguardo il centrocampo, Dahoud chiaramente se la gioca con Salih Ozcan e Emre Can; verosimilmente a rimanere fuori sarebbe il primo, il posto di Bellingham naturalmente non è in discussione così come probabilmente quello dei tre giocatori che comporranno il tridente offensivo. Qui infatti dovremmo vedere Haller, finalmente ristabilito, occupare lo slot di attaccante centrale con Brandt a destra e Reus a sinistra, come prima punta qualche possibilità ce l’avrebbe anche Anthony Modeste.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga; R. James, W. Fofana, Badiashile, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk; Havertz. Allenatore: Graham Potter

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Brandt, Haller, Reus. Allenatore: Edin Terzic











