Probabili formazioni Chelsea Borussia Dortmund/ Quote: ancora dubbi per Potter

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund che ci introducono alla partita di questa sera a Stamford Bridge per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023: si riparte dalla vittoria giallonera per 1-0 dell’andata in Germania e dunque il Borussia Dortmund è in vantaggio, perché ha due risultati su tre a disposizione. Sarebbe un’impresa di grande spessore per una squadra naturalmente di notevole spessore, ma che di recente non è stata molto abituata ad entrare fra le prime otto d’Europa, traguardo che stavolta potrebbe essere alla portata.

I Blues però devono rialzare la testa: l’inizio di 2023 è stato da incubo per un Chelsea che vince e segna pochissimo, è lontano dalle prime quattro in Premier League e rischia il flop, tanto più doloroso se si pensa ai fortissimi investimenti effettuati in sede di calciomercato. Si parla già di un Graham Potter esonerato a favore di Roberto De Zerbi, che curiosamente ne aveva già preso il posto a Brighton, ma naturalmente tutto questo può essere come minimo rinviato conquistando la qualificazione. Intanto ciò che noi possiamo fare sono alcune considerazioni circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche alle quote previste dall’agenzia Snai per il pronostico su Chelsea Borussia Dortmund, ecco che i padroni di casa inglesi partono decisamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,83, con una differenza piuttosto netta con il segno 2 per la vittoria del Borussia Dortmund, che varrà 4,25 volte la posta in palio. Ai tedeschi tuttavia andrebbe bene anche l’ipotesi del pareggio, il segno X che per il match di Stamford Bridge è quotato a 3,70.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI POTTER

Resta da capire cosa sceglierà Graham Potter per le probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund: il modulo sarà il 4-2-3-1, la tegola è l’infortunio di Thiago Silva che dovrebbe essere sostituito da Wesley Fofana in coppia con Badiashile (e non Koulibaly) al centro della difesa davanti ad Arrizabalaga, poi i due terzini dovrebbero essere James a destra e Chilwell a sinistra. In mezzo Enzo Fernandez dovrebbe esserci; al suo fianco ecco addirittura un ballottaggio a tre nel quale potrebbe spuntarla Gallagher, favorito su Loftus-Cheek e l’ex Juventus Zakaria. Quasi certamente davanti avremo Mudryk titolare a sinistra, Sterling si gioca il posto con Ziyech a destra perché come trequartista centrale la scelta dovrebbe cadere su Joao Felix; infine come centravanti il favorito rimane Havertz.

LE SCELTE DI TERZIC

Gioca invece con il 4-3-3 Edin Terzic, che nelle probabili formazioni di Chelsea Borussia Dortmund deve anche decidere circa i singoli: in porta dovrebbe tornare Kobel, mentre in mezzo alla difesa Hummels può fare coppia con Schlotterbeck, con Sule che tornerebbe a fare il terzino destro al posto di Wolf e Raphael Guerreiro che si riprenderebbe infine la maglia a sinistra. Riguardo il centrocampo, Dahoud se la gioca con Salih Ozcan e Emre Can ma rischia di rimanere fuori, mentre il posto di Bellingham naturalmente non è in discussione così come probabilmente quello dei tre giocatori che comporranno il tridente offensivo. Qui infatti dovremmo vedere Haller, finalmente ristabilito, nei panni del centravanti con Brandt a destra e Reus ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

CHELSEA (4-2-3-1): Arrizabalaga; James, Fofana, Badiashile, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk; Havertz. All. Potter.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Brandt, Haller, Reus. All. Terzic.











