Probabili formazioni Cluj Lazio/ Diretta tv: spazio per Jony? (Europa League)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Cluj Lazio: i biancocelesti fanno il loro esordio in Europa League 2019-2020 alle ore 18:55 di giovedì 19 settembre. Nella prima giornata del gruppo E, dove sono inserite anche Rennes e Celtic, si va al Dr. Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, avversaria la squadra rumena che ha fallito il playoff di Champions League e dunque si deve accontentare della coppa “minore”, curiosamente ritrovando gli scozzesi che aveva eliminato al terzo turno. La Lazio ha sempre onorato questa manifestazione, ma deve riscattare il ko subito lo scorso anno dal Siviglia; in più per Simone Inzaghi si tratta di ripartire di slancio dopo la sconfitta di Ferrara, una partita dominata nel primo tempo ma che ha messo in mostra una squadra bloccata nella ripresa. Mentre aspettiamo che arrivi il giovedì, analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per l’esordio in Europa League, valutando nel dettaglio le probabili formazioni di Cluj Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cluj Lazio sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

LE SCELTE DI PETRESCU

Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano, potrebbe affrontare Cluj Lazio con una formazione sostanzialmente identica a quella che fino a questo momento sta conservando il primo posto in campionato, anche se prima della sosta è caduto per la prima volta sul campo dell’Astra Giurgiu: davanti al portiere Vatca giocheranno Cestor e Burca con i due terzini che saranno Peteleu e Camora, che hanno saltato l’ultima giornata della Liga 1 per squalifica. A centrocampo c’è la cerniera di protezione che dovrebbe essere formata da Itu e Hoban; davanti a loro una linea di trequartisti con Michael Pereira che sarà il giocatore destinato ad agire nel mezzo, Ciprian Deca si adatterà nel partire largo a destra mentre sull’altro versante del campo avremo Paun, miglior realizzatore dei suoi in campionato con 6 gol. La prima punta dovrebbe essere l’ivoriano Lacina Traoré, che era passato dall’ambizioso Anzhi di qualche anno fa e sembrava promettere molto.

I DUBBI DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi ci sarà qualche modifica rispetto al ko del Mazza: in porta Proto potrebbe sostituire Strakosha ma bisognerà vedere se il turnover tra i pali verrà attuato in questa stagione, in difesa possibile esordio da titolare per Vavro che, insieme a Bastos, coprirà le zone laterali della retroguardia affiancando Acerbi, che come sempre non si prende pause e ancora una volta comanderà il reparto. A destra Manuel Lazzari si gioca la conferma con Patric, che domenica ha giocato come terzo centrale; pronti a giocarsela anche Valon Berisha e Cataldi che potrebbero essere i due centrali di centrocampo con Jony largo a sinistra, la prima punta sarà verosimilmente Caicedo lasciando Immobile come alternativa dalla panchina. A questo punto ci sarebbero ancora due maglie disponibili: da valutare un possibile centrocampo a cinque, Milinkovic-Savic in questo senso dovrebbe essere titolare aprendo così al ballottaggio tra Luis Alberto e Joaquin Correa, visto che uno dei due sarebbe il supporto al centravanti ecuadoreno.

IL TABELLINO

CLUJ (4-2-3-1): 12 Vatca; 77 Peteleu, 92 Cestor, 3 Burca, 45 Camora; 94 Itu, 28 Hoban; 10 Deac, 11 M. Pereira, 7 Paun; 90 L. Traoré

A disposizione: 33 Rus, 2 Pascanu, 25 Butean, 8 D. Djokovic, 5 Sylla, 18 Costache, 9 Omrani

Allenatore: Dan Petrescu

Squalificati: –

Indisponibili: –

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 93 Vavro, 33 Acerbi, 15 Bastos; 29 M. Lazzari, 32 Cataldi, 7 Va. Berisha, 22 Jony; 11 J. Correa, 20 Caicedo

A disposizione: 24 Proto, 4 Patric, 26 S. Radu, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 10 Luis Alberto, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Marusic

Indisponibili: Luiz Felipe, J. Lukaku, Adekanye



© RIPRODUZIONE RISERVATA