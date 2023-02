Probabili formazioni Cluj Lazio/ Quote: Patric e Pedro sono out (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO: CHI GIOCA AL RADULESCU?

Le probabili formazioni di Cluj Lazio riguardano la partita che va in scena alle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio: presso il Constantin Radulescu si gioca il ritorno dei playoff di Conference League 2022-2023. Vantaggio minimo per la Lazio, che all’andata ha battuto il Cluj grazie a un gol che il solito Immobile ha segnato nell’ultima azione del recupero del primo tempo: una rete preziosa per spezzare un equilibrio che potrebbe permanere anche questa sera, e dunque la squadra biancoceleste dovrà essere brava a gestire la situazione magari pensando di chiudere i conti in anticipo.

La Lazio in campionato è reduce dalla vittoria di Salerno: un 2-0 con il quale Maurizio Sarri ha immediatamente riscattato il ko interno contro l’Atalanta, che per il momento tiene i capitolini al quinto posto e dunque fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League che rappresenta certamente un obiettivo concreto; adesso però concentriamoci su questa partita, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Cluj Lazio.

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Cluj Lazio possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,92 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO

LE SCELTE DI PETRESCU

Per Cluj Lazio la vecchia conoscenza Dan Petrescu schiera la formazione rumena con il 4-2-3-1: Scuffet è il portiere e già su di lui si potrebbe dire molto, poi una linea difensiva con Yuri Matias e Burca che dovrebbero rappresentare i due centrali e Manea che agirà in qualità di terzino destro, con Camora che indosserà la fascia di capitano e si prenderà l’altro versante del campo. In mezzo la soluzione dovrebbe prevedere la titolarità di Nana Boateng e Cvek, quest’ultimo in panchina (come altri elementi) nell’ultima partita di campionato, proprio in vista di questo playoff di Europa League; sulla trequarti i due esterni dovrebbero essere Birligea e Krasniqi (il primo dovrebbe operare sulla corsia destra), il che significa che Deac, che può giocare largo, otterrà la maglia di centrale per supportare alle spalle il centravanti, che dovrebbe essere Maglica. Vedremo, certamente a partita in corso il Cluj potrà cambiare modulo passando a un eventuale 4-3-3 più offensivo.

GLI 11 DI SARRI

Ricordiamo che in Cluj Lazio Sarri dovrà fare a meno di Patric, squalificato, e di Pedro che si è operato: in difesa dunque Mario Gila dovrebbe essere titolare per affiancare Casale (anche Alessio Romagnoli è ai box), mentre nel tridente offensivo rispetto alla vittoria di Salerno si rivede Zaccagni che si prenderà la maglia di esterno sinistro, con Felipe Anderson titolare a destra e Immobile che naturalmente sarà il centravanti. Tornando al reparto arretrato, Luis Maximiano giocherà titolare nella solita alternanza con Provedel che riguarda la Conference League (e la Coppa Italia, dalla quale però la Lazio è già eliminata); i due esterni dovrebbero essere Manuel Lazzari a destra e Hysaj (favorito su Marusic) a sinistra, a centrocampo invece torna titolare Sergej Milinkovic-Savic mentre a riposare dovrebbero essere Cataldi e Luis Alberto (almeno inizialmente), spazio quindi a Marcos Antonio come regista e Matias Vecino come altra mezzala.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ LAZIO: IL TABELLINO

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Cvek, N. Boateng; Birligea, Deac, Krasniqi; Maglica. Allenatore: Dan Petrescu

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Casale, Mario Gila, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











