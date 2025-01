PROBABILI FORMAZIONI COMO MILAN: FRA TURNOVER E ASSENZE

Ci avviciniamo al recupero del derby lombardo che in Serie A mancava da oltre 20 anni leggendo le probabili formazioni Como Milan, una partita che cade in momenti particolari per entrambe le formazioni. Onore al Como di Cesc Fabregas, che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati di buonissimo livello, come il pareggio in casa della Lazio nell’ultima giornata di campionato: il cammino verso la salvezza sarà ancora lungo e complicato, ma il Como ha tutte le carte in regola e fare punti contro il Milan sarebbe un ottimo passo avanti.

C’è però curiosità soprattutto per le mosse di Sergio Conceicao, anche perché il pareggio casalingo contro il Cagliari ha già frenato l’entusiasmo generato dalla conquista della Supercoppa Italiana. La classifica si fa sempre più brutta pensando all’obiettivo della qualificazione per la prossima Champions League e di conseguenza il margine d’errore si fa sempre più ridotto. Anche di questo bisognerà tenere conto analizzando le probabili formazioni Como Milan…

OSPITI FAVORITI PER LE QUOTE DEL PRONOSTICO

Prima di scoprire tutto su assenti, moduli e ballottaggi con le probabili formazioni Como Milan, uno sguardo alle quote Snai per il pronostico. Gli ospiti rossoneri partono favoriti nel derby lombardo e il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a 3,55 in caso di segno X e un valore molto simile è anche quello di 3,90 indicato invece sul segno 1 per un successo del Como.

PROBABILI FORMAZIONI COMO MILAN

NICO PAZ OUT PER FABREGAS

Nelle probabili formazioni Como Milan per i padroni di casa spiccherà purtroppo un’assenza molto pesante per mister Cesc Fabregas, cioè quella di Nico Paz, uscito anzitempo contro la Lazio per l’infortunio alla caviglia. Al suo posto ci aspettiamo Diao con Strefezza e Fadera sulla trequarti alle spalle del centravanti e grande ex di turno Cutrone. Procedendo a ritroso nel modulo 4-2-3-1 del Como, bisogna considerare anche gli acciacchi di Sergi Roberto, per cui in mediana dovrebbero giocare Engelhardt e Da Cunha, mentre la retroguardia sarà composta dal portiere che potrebbe essere di nuovo Butez e davanti a lui dai quattro difensori Van Der Brempt, Dossena, Kempf e Alberto Moreno da destra a sinistra.

ROTAZIONI PER CONCEICAO?

Sul fronte ospite bisogna capire se e quante rotazioni farà Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Como Milan: assente Loftus-Cheek, il reparto offensivo potrebbe quindi prevedere Pulisic, Reijnders e Rafael Leao sulla trequarti, alle spalle di Abraham che potrebbe infatti giocare dal primo minuto come prima punta dando il cambio a Morata. In difesa davanti a Maignan ricordiamo il rientro di Emerson Royal dalla squalifica, ma anche il ballottaggio fra Gabbia e Tomori per affiancare Thiaw, mentre sembrano ben più certi del posto per completare lo speculare 4-2-3-1 rossonero Theo Hernandez a sinistra e la coppia in mediana con Fofana e Bennacer.

PROBABILI FORMAZIONI COMO MILAN: IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.