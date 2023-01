Probabili formazioni Cremonese Inter/ Quote, Asllani c’è ma come mezzala (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER: CHI GIOCA ALLO ZINI?

Con le probabili formazioni di Cremonese Inter andiamo a studiare le scelte che i due allenatori potrebbero operare nella partita valida per la 20^ giornata di Serie A 2022-2023: in campo alle ore 18:00 di sabato 28 gennaio, Cremonese e Inter si affrontano allo Zini in un match delicato per entrambe: i grigiorossi sono ultimi in classifica, non hanno mai vinto nel girone di andata e iniziano il ritorno con 9 punti da recuperare per salvarsi, uno scenario tremendamente complicato che il nuovo allenatore Davide Ballardini, già eroe in Coppa Italia contro il Napoli, dovrà provare a raddrizzare tra mille difficoltà.

Probabili formazioni Cremonese Inter/ Diretta tv, ecco Asllani ma come mezzala!

L’Inter ha perso in casa contro l’Empoli, appena dopo il successo in Supercoppa: un tonfo che ha fatto scivolare i nerazzurri a ben 13 punti dal Napoli, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Per Simone Inzaghi dunque serve riscatto immediato, e non sarà immediato contro una squadra che ha fame di punti; scopriremo presto quello che succederà in campo allo Zini, nell’attesa però facciamo la nostra analisi sui giocatori che potrebbero iniziare questa partita andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Cremonese Inter.

Diretta/ Bologna Cremonese (risultato finale 1-1): grigiorossi sfortunati, è parità!

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico, nel quadro delle probabili formazioni di Cremonese Inter, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 6,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 1,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

Diretta/ Napoli Cremonese (risultato finale 6-7 dcr): impresa grigiorossa, Felix eroe

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER

LE SCELTE DI BALLARDINI

Davide Ballardini dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 per Cremonese Inter: in attacco resta in dubbio la titolarità di Dessers che è acciaccato, in caso di forfair dell’ex Feyenoord sarebbe Daniel Ciofani a fare coppia con il confermatissimo Okereke. Alle spalle di questo tandem avremo una mediana con il nuovo arrivato Benassi, anche ex della partita, che è pronto a sfilare la maglia dalle spalle di Pickel, squalificato e dunque indisponibile per questa partita; l’altra mezzala dovrebbe essere Meité, mentre a fare la regia avremo Castagnetti, qui anche per l’assenza di alternative valide (in generale per la mediana, dove comunque può arretrare Buonaiuto ed eventualmente essere impiegato il giovane Milanese). A formare la difesa a protezione di Carnesecchi ecco invece Alex Ferrari, Chiriches e Vasquez: quest’ultimo nelle gerarchie di Ballardini sembra aver superato Lochoshvili, che ancora una volta dunque dovrebbe essere destinato alla panchina. Sulle fasce i titolari dovrebbero essere Sernicola e Valeri.

I DUBBI DI INZAGHI

Cremonese Inter non inizia bene per Simone Inzaghi: Skriniar e Barella sono squalificati, dunque i nerazzurri perdono due pedine importanti nel loro 3-5-2. Se per Barella il sostituto dovrebbe essere Asllani (Brozovic non è ancora al top), ma con Calhanoglu comunque destinato a giocare da playmaker basso spostando l’albanese sulla mezzala, in difesa la sensazione è che possa giocare D’Ambrosio: questo perché De Vrij non è nelle migliori condizioni, e soprattutto perché in questo modo Inzaghi confermerebbe Acerbi al centro di uno schieramento che prevede anche Alessandro Bastoni, e che ovviamente sarà piazzato davanti al portiere Onana. L’altro interno di centrocampo nell’Inter sarà Mkhitaryan; sulle corsie laterali Dimarco giocherà regolarmente a sinistra, mentre sull’altro versante Dumfries appare in vantaggio su Darmian. Per quanto riguarda l’attacco, pochi dubbi: Romelu Lukaku non è ancora al top, spazio quindi a Lautaro Martinez e Dzeko che hanno segnato 16 gol in due in questa Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE INTER: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Davide Ballardini

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA