Probabili formazioni Croazia Francia/ Quote, sia Dalic che Deschamps cambiano?

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA FRANCIA: CHI GIOCA A SPALATO?

Con le probabili formazioni di Croazia Francia ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 6 giugno: siamo al Municipale di Poljud, a Spalato, per la seconda giornata di Nations League 2022-2023, ovviamente in una Lega A che per le due nazionali è iniziata davvero male. Entrambe sconfitte in casa, la Francia campione in carica si è fatta rimontare dalla sempre più concreta Danimarca e ha iniziato male quello che idealmente è il percorso che la dovrà condurre a difendere il titolo mondiale vinto quattro anni fa, e che sarà nuovamente in palio in inverno.

La Croazia invece ha ceduto di schianto alla nuova Austria di Ralf Rangnick: tre gol incassati a domicilio, ora la possibilità di rifarsi con un’altra partita casalinga ma anche la sensazione che ci debba essere un processo di rivoluzione che possa anche portare ad una sorta di fase transitoria. Vedremo come andranno le cose a Spalato; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Croazia Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo uno sguardo alle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Croazia Francia. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare un valore corrispondente a 3,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 per il successo della nazionale ospite andreste a intascare 1,95 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA FRANCIA

LE SCELTE DI DALIC

La sensazione in Croazia Francia è che Zlatko Dalic voglia dare campo, trattandosi anche di un big match, a quei titolari che contro l’Austria sono partiti dalla panchina. Naturalmente il primo nome che spicca è quello di Modric: reduce dall’ennesima Champions League vinta, il centrocampista dovrebbe affiancare Brozovic nella cerniera di centrocampo o comunque andare sulla trequarti scambiandosi la posizione con Kovacic, che rispetto a venerdì sera va per la conferma. Giocheranno poi verosimilmente Vrsaljko e Barisic: i due occuperanno le corsie esterne basse, completando una difesa nella quale tornerà dal primo minuto il veterano Vida e ci sarà ancora Caleta-Car, con Livakovic pronto a riprendersi il ruolo di portiere. Dubbi anche davanti: Josip Brekalo tutto sommato potrebbe essere confermato come esterno sinistro, sull’altro versante invece Orsic è il giocatore che Dalic dovrebbe scegliere con Kramaric nuovamente favorito per agire come punta centrale.

I DUBBI DI DESCHAMPS

Tecnicamente per Croazia Francia i dubbi maggiori li ha Didier Deschamps, anche perché il CT dei Bleus ha più scelte di qualità: in difesa Kimpembe potrebbe strappare la maglia a Koundé mentre sarebbero confermati sia Varane che Lucas Hernandez, in porta ci sarà ancora Lloris e i due laterali questa volta potrebbero essere Pavard a destra e Rabiot a sinistra, il centrocampista della Juventus infatti può giocare da laterale tattico come spesso visto in bianconero (ed è una soluzione che lo stesso Deschamps utilizzava anche con Matuidi). Nel cuore della mediana invece ci sarà sempre Kanté; con lui uno tra Tchouaméni, che dunque giocherebbe da titolare la seconda partita consecutiva, e Guendouzi che arriva da un’ottima stagione con l’Olympique Marsiglia qualificatosi per la prossima Champions League. Davanti, possibile conferma per tutti e tre: vorrebbe dire Griezmann alle spalle di Benzema e Mbappé, un super attacco che però, anche per ragioni di turnover, viene insidiato da Moussa Diaby (eventualmente come trequartista), Ben Yedder e Nkunku.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROAZIA FRANCIA

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Barisic; Brozovic, Modric; Orsic, Kovacic, J. Brekalo; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kimpembe, Varane, L. Hernandez; Pavard, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps











