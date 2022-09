Probabili formazioni Danimarca Francia/ Diretta tv: assenze nei Bleus

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Danimarca Francia ci avviciniamo alla partita che domani sera si giocherà al Parken Stadion di Copenaghen per la sesta e ultima giornata del girone 1 della Lega A di Uefa Nations League. Partita di sicuro interesse, anche perché poi si ripeterà fra circa due mesi nella fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022, dove la Francia difenderà il suo titolo iridato ma la Danimarca sarà una delle possibili outsider più stuzzicanti, considerati anche i risultati recenti.

Agli Europei dell’anno scorso la Danimarca è andata più avanti della Francia e nella classifica di Nations League nuovamente è davanti, avendo anche vinto in Francia: trasferta quindi molto difficile per Didier Deschamps, a caccia delle ultime risposte prima del via della spedizione iridata in Qatar. Di certo sarà una partita da non perdere e allora noi per il momento andiamo ad elencare alcuni temi sulle probabili formazioni di Danimarca Francia alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA

LE MOSSE DI HJULMAND

Le probabili formazioni di Danimarca Francia potrebbero riservarci un modulo 3-4-3 per i padroni di casa allenati da Kasper Hjulmand, che ha tra le sue certezze Schmeichel in porta e Christensen in una difesa che sta recuperando il rossonero Kjaer, che sarà molto utile anche per la sua Nazionale. A proposito di “italiani”, sulle fasce potremmo vedere in azione Maehle mentre a centrocampo l’ex interista Eriksen resta il giocatore fondamentale per la Danimarca. Infine, anche in attacco ci sono molti giocatori che conosciamo bene, chissà se l’emergente atlantico Hojlund potrà ritagliarsi un posto di spicco anche in nazionale in breve tempo.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Sul fronte transalpino, le probabili formazioni di Danimarca Francia potrebbero offrirci un modulo 4-4-2 da parte di Didier Deschamps che però deve fare i conti a questo giro con diverse assenze, dai fratelli Theo e Lucas Hernandez a Pogba e Kanté fino a Benzema, anche se la Francia resta sempre e comunque competitiva. In porta dovrebbe giocare Maignan, in difesa i perni sono Varane e Upamecano, in mediana l’occasione potrebbe essere importante per l’ex giallorosso Veretout così come per Giroud, che ha certamente un’intesa ampiamente collaudata nell’attacco dei Bleus con Griezmann e Mbappé.

