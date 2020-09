Probabili formazioni Danimarca Inghilterra/ Quote, Kyle Walker è squalificato

Con le probabili formazioni di Danimarca Inghilterra analizziamo meglio la partita che si gioca martedì 8 settembre alle ore 20:45, presso il Parken di Copenaghen: siamo nella seconda giornata della Nations League 2020-2021, la sfida del gruppo di Lega A è importante per entrambe le nazionali che pure arrivano da risultati opposti. La Danimarca è stata sconfitta dal Belgio; promossa dalla Lega B due anni fa, adesso vuole evitare di retrocedere immediatamente e la sensazione è che sarà una lotta con l’Islanda, a meno che ovviamente non arrivi qualche risultato a sorpresa.

L’Inghilterra invece ha vinto appunto a Reykjavik, anche se si è salvata sul filo di lana: è servito un rigore di Sterling al 91’ minuto per permetterle di iniziare al meglio la sua corsa, difendendo la qualificazione alla Final Four che era arrivata nella prima edizione del torneo. Ora, prima di metterci comodi e assistere alla partita, valutiamo meglio quali potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Danimarca Inghilterra.

QUOTE E PREVISIONI

Ospiti favoriti nel pronostico di Danimarca Inghilterra, anche se le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai ci dicono che la situazione non è troppo netta: 2,05 è il valore posto sul segno 2 per la vittoria dei tre leoni, mentre il segno 1 per il successo scandinavo vi farebbe guadagnare 3,60 volte quello che avrete messo sul tavolo. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA INGHILTERRA

GLI 11 DI FALK

Sarà un 4-3-3 quello di Rasmus Falk nelle probabili formazioni di Danimarca Inghilterra; conferma per il modulo ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto ai giocatori impiegati come titolari. Non in porta dove ci sarà Kasper Schmeichel, non al centro della difesa che sarà occupato da Kjaer e Christensen, potrebbe invece esserci un avvicendamento a destra con Maehle pronto a prendere il posto di Wass, il quale può essere dirottato anche a sinistra dove se la giocherebbe con Skov. Al centro del campo Hojbjerg sarà il playmaker, Delaney e Eriksen saranno confermati come mezzali e ancora davanti ci sono almeno due dubbi, il primo che riguarda il ruolo di punta centrale e il secondo di esterno sinistro. Cornelius, reduce da un’ottima stagione con il Parma, può relegare in panchina Dolberg che si è un po’ perso dopo quella finale di Europa League giocata con l’Ajax; allo stesso modo Bruun Larsen ha un’occasione per scalzare Braithwaite, Yussuf Poulsen invece dovrebbe essere confermato.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Senza lo squalificato Walker, Gareth Southgate punta su Alexander-Arnold in Danimarca Inghilterra: il terzino del Liverpool giocherà a destra essendo favorito su Maitland-Niles e Trippier, ma quest’ultimo scalerà a sinistra. Al centro dello schieramento arretrato viaggiano verso la conferma Eric Dier e Joe Gomez, in porta andrà ovviamente Pickford che sembra essere quel portiere affidabile che l’Inghilterra cercava da tempo. Centrocampo senza alcuni elementi chiave, ma con la freschezza di Foden e Declan Rice: il primo sarà la mezzala d’assalto, quasi un trequartista arretrato (e infatti se la gioca con Mount), il secondo agirà come regista avendo al suo fianco anche Ward-Prowse, favorito su Phillips. Nel tridente offensivo le scelte sembrano fatte: Sancho e Sterling sugli esterni, Harry Kane punta centrale. In caso di turnover, Southgate può puntare in particolar modo su Greenwood ma anche puntare su Mount come laterale, senza dimenticarsi di Grealish.

IL TABELLINO

DANIMARCA (4-3-3): K. Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Y. Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Allenatore: Rasmus Falk

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, E. Dier, J. Gomez, Trippier; Foden, D. Rice, Ward-Prowse; Sancho, Kane, Sterling

Allenatore: Gareth Southgate



