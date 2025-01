PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: UN INCROCIO INTRIGANTE

Le probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan attireranno la nostra attenzione per più di un motivo: innanzitutto, è curioso notare che in questa notte di Champions League si sarà l’incrocio fra un allenatore italiano sulla panchina dei croati e un portoghese alla guida del Diavolo. Parliamo di Fabio Cannavaro e Sergio Conceicao, un intreccio ancora più particolare se si pensa che i due da calciatori furono compagni di squadra prima al Parma e poi all’Inter, di conseguenza si conoscono bene da moltissimi anni.

Tutto questo basterebbe ad accendere la curiosità anche senza considerare la posta in palio, che in realtà è altissima: la Dinamo Zagabria dopo la sconfitta contro l’Arsenal è uscita dalle prime 24, ma potrebbe ancora rientrarvi in caso di grande impresa stasera; il Milan invece dopo la vittoria contro il Girona vede vicino l’obiettivo degli ottavi, ma per stare tranquilli serve una vittoria, quindi buttiamoci ora sulle probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan…

PRIMA UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai indicano grande fiducia sui rossoneri in Dinamo Zagabria Milan, infatti il segno 2 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a 4,75 per il segno X, oppure a 5,00 volte la posta in caso di successo casalingo dei croati.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN

4-3-3 PER CANNAVARO

Fabio Cannavaro dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per le probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan. Kacavenda è squalificato, in attacco ci aspettiamo quindi un tridente con Stojkovic, il centravanti Baturina e Kulenovic in campo dal primo minuto. Procedendo a ritroso, indichiamo in Ademi, Bernauer e Rog i tre indiziati per partire titolari nel centrocampo della Dinamo Zagabria, infine in difesa ecco Ristovski, che ha una ampia esperienza nel calcio italiano, come terzino destro per completare con Mmaee, Torrente e Pierre-Gabriel la retroguardia a quattro davanti al portiere Nevistic.

PROBLEMI IN DIFESA PER CONCEICAO

Ripartiamo dalla difesa per Sergio Conceicao, perché nelle probabili formazioni Dinamo Zagabria Milan ci sono un po’ di assenze nella retroguardia rossonera, tra chi non è in lista, Emerson Royal infortunato e Calabria squalificato. Il terzino destro davanti a Maignan dovrebbe quindi essere Musah, con Gabbia e Pavlovic centrali e naturalmente a sinistra Theo Hernandez; in mediana spazio a Bennacer e Fofana, che sarà squalificato nel derby; tutto chiaro anche in avanti, con Pulisic esterno destro, Reijnders in posizione centrale e Rafael Leão a sinistra per comporre la più “classica” trequarti alle spalle del centravanti Morata, chiamato a fare di più.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA MILAN: IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição.