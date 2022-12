Probabili formazioni Empoli Sassuolo/ Le scelte di Zanetti e Dionisi (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Empoli Sassuolo ci introducono a una amichevole davvero avvincente, fosse anche solo per il fatto che oggi allo stadio Carlo Castellani entrambe le squadre che vedremo in campo sono impegnate nel campionato di Serie A: la prima parte della stagione ci ha detto che l’Empoli, grazie alla vittoria contro la Cremonese appena prima della sosta per i Mondiali, ha raggiunto la quota di 17 punti in classifica, scavalcando proprio i neroverdi di Alessio Dionisi e facendo un importante passo avanti verso la salvezza, che per l’Empoli naturalmente è sempre il principale obiettivo stagionale.

Il Sassuolo invece prima della sosta ha perso decisamente male il derby emiliano contro il Bologna; i 16 punti in classifica sono decisamente pochi per quelle che sarebbero state le aspettative estive, ma anche le potenzialità di un gruppo che sembra non essere all’altezza delle stagioni precedenti, anche se la salvezza non dovrebbe essere a rischio pure per gli emiliani. Tutto questo premesso, proviamo adesso a valutare le scelte che i due allenatori potrebbero operare, analizzando le ultime notizie circa le probabili formazioni di Empoli Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI ZANETTI

Chi vedremo nelle probabili formazioni di Empoli Sassuolo? Per quanto riguarda le scelte di Paolo Zanetti, ecco che i toscani saranno schierati con il 4-3-1-2, davanti al portiere Vicario potremmo vedere Stojanovic e Parisi sulle corsie laterali mentre De Winter può fare uno dei due centrali a fianco di Ismajli. A centrocampo si preparano a tornare Henderson e Haas: entrambi giocherebbero sulle mezzali, rispetto alla vittoria contro la Cremonese dovrebbe esserci spazio per Marin, che è una delle note più liete nella prima parte di stagione dell’Empoli. Alle spalle delle due punte dovrebbe giocare Bajrami, che invece è da rilanciare perché più appannato rispetto allo scorso anno; davanti, Satriano e Lammers formano la coppia titolare ma chissà che per questa amichevole possa esserci spazio dal primo minuto per Cambiaghi, che sta facendo molto bene in Under 21 e da gennaio in avanti potrebbe avere più minuti anche nel campionato di Serie A.

LE SCELTE DI DIONISI

Alessio Dionisi nelle probabili formazioni di Empoli Sassuolo punta invece sul modulo 4-3-3: anche qui ovviamente vanno fatte valutazioni sui titolari, possiamo puntare su una squadra giovane dal primo minuto. Portiere a parte, perché dovrebbe comunque giocare Consigli; davanti a lui però potremmo vedere una coppia centrale formata da Erlic e Tressoldi, sugli esterni invece possono trovare spazio Toljan e Marchizza. A centrocampo, la regia può essere affidata a Maxime Lopez; ai suoi lati, come mezzali, si preparano Frattesi e Thorstvedt ma attenzione ovviamente anche ad Harroui e Matheus Henrique, tenuto conto del fatto che poi nel corso della partita ci sarà spazio per tante sostituzioni. Sarà così anche nel tridente, dove l’ex Pinamonti può essere scalzato inizialmente da Alvarez; ai lati dell’uruguayano allora occhio a Laurienté e D’Andrea, due giovani che si sono già messi parecchio in mostra con la maglia del Sassuolo nel corso di questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO: IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Haas, Marin, Henderson; Bajrami; Satriano, Cambiaghi. All. Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Alvarez, Laurienté. All. Dionisi.











