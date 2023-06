Probabili formazioni Estonia Belgio/ Diretta tv: chi giocherà domani? (Qualificazioni Euro 2024)

Con le probabili formazioni di Estonia Belgio ci avviciniamo alla partita che sarà in programma domani sera allo stadio Lilleküla della capitale estone Tallinn per il girone F delle qualificazioni agli Europei 2024. Nonostante il fattore campo avverso, sarà naturalmente favorito il Belgio, che finora ha giocato due partite raccogliendo una grande vittoria per 0-3 in Svezia e poi pareggiando sabato sera in casa contro l’Austria, quindi le basi per ottenere il pass per la fase finale del torneo della prossima estate in Germania sono ottime, ma naturalmente adesso i Diavoli Rossi non devono fare passi falsi nelle partite teoricamente più facili.

Una di queste è evidentemente quella che attende il Belgio domani sera in Estonia. La Nazionale baltica realisticamente non dovrebbe coltivare particolari illusioni, anche se finora si è comportata in maniera più che dignitosa, perdendo di misura in Austria e pareggiando sul campo dell’Azerbaigian. Adesso arriva l’esame Belgio, che certamente ci dirà fino a che punto l’Estonia potrebbe essere competitiva in queste qualificazioni europee. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Estonia Belgio.

DIRETTA ESTONIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Estonia Belgio non sarà garantita come evento singolo, ma gli abbonati alla televisione satellitare avranno la Diretta Gol su Sky Sport Football, visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito o dalla app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO

LE SCELTE DI HABERLI

Nelle probabili formazioni di Estonia Belgio, il c.t. dei padroni di casa è lo svizzero Thomas Häberli, che dovrebbe schierare la sua Estonia secondo il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Hein in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Mets, Peetson e Kuusk; a centrocampo invece potremmo vedere il quartetto formato da Lukka, Vassiljev, Miller e Sinyavskiy mentre Kait dovrebbe agire in qualità di trequartista qualche metro più avanti, a sostegno dei due attaccanti Anier e Sappinen.

LE MOSSE DI TEDESCO

Sul fronte ospite, Domenico Tedesco per le probabili formazioni di Estonia Belgio dovrebbe scegliere un modulo 4-4-2 con Courtois in porta; davanti a lui i quattro difensori Castagne, Faes, Dendoncker e Theate; a centrocampo ecco invece Lukebakio, Tielemans, Mangala e Doku in un’altra linea a quattro, infine i due attaccanti che dovrebbero essere Carrasco e Lukaku. Da notare che, con questi stessi undici, potrebbe anche esserci un 4-2-3-1 con Carrasco arretrato insieme agli esterni Lukebakio e Doku per agire sulla trequarti e Lukaku naturalmente centravanti. Saelemaekers, Vanaken e Openda potrebbero invece essere i nomi da seguire qualora ci fossero novità circa i nomi dei giocatori titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO: IL TABELLINO

ESTONIA (3-4-1-2): Hein; Mets, Peetson, Kuusk; Lukka, Vassiljev, Miller, Sinyavskiy; Kait; Anier, Sappinen. All. Häberli.

BELGIO (4-4-2): Courtois; Castagne, Faes, Dendoncker, Theate; Lukebakio, Tielemans, Mangala, Doku; Carrasco, Lukaku. All. Tedesco.











