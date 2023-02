Probabili formazioni Fiorentina Braga/ Quote: Italiano cambia? (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Braga parliamo della partita che, in programma alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio presso l’Artemio Franchi, è valida come ritorno del playoff di Conference League 2022-2023. Una formalità per la Fiorentina, che all’andata ha vinto 4-0: un poker esterno con il quale la squadra di Vincenzo Italiano si è messa al riparo da qualunque sorpresa e ha confermato come in questa Conference League possa realmente riuscire a fare strada sino all’eventuale finale, obiettivo a questo punto da ricercare visto che in campionato si procede a rilento.

Il pareggio contro l’Empoli arrivato domenica (in extremis) ha rappresentato la sesta partita consecutiva senza vittorie per una Fiorentina che dopo il Mondiale ha viaggiato ad una media da retrocessione, è lontana dall’Europa e dunque si deve concentrare, oltre che sull’evitare rischi in classifica, su una sfida internazionale che potrebbe realmente portarla a fare un passo avanti nel suo percorso. Scopriremo come andranno le cose, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori leggendo le probabili formazioni di Fiorentina Braga.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Fiorentina Braga possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Conference League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 4,50 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA

IL TURNOVER DI ITALIANO

Ovviamente Italiano fa turnover in Fiorentina Braga: ci aspettiamo una formazione praticamente nuova, con i titolari a riposarsi in vista dei prossimi impegni. Su chi puntare quindi? In porta dovremmo vedere Sirigu che farà l’esordio con la nuova maglia, davanti a lui torna titolare Igor che potrebbe fare coppia con Luca Ranieri, mentre sugli esterni secondo le scelte operate in campionato potremmo comunque aspettarci Dodò a destra e capitan Biraghi sull’altro versante. Tante novità a centrocampo: possibile il rientro di Castrovilli, a caccia della migliore condizione, e la titolarità del giovane Alessandro Bianco come altra mezzala, a tenere le redini della manovra potrebbe invece essere Duncan che così darebbe fiato a Sofyan Amrabat. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Italiano potrebbe rilanciare Kouamé nelle vesti di prima punta; insieme a lui possono giocare Ikoné e Brekalo, da valutare Riccardo Sottil che era in panchina domenica ma non ha giocato e potrebbe invece avere uno spezzone questa sera, anche se magari non dall’inizio.

GLI 11 DI ARTUR JORGE

Anche Artur Jorge potrebbe cambiare qualcosa per Fiorentina Braga, visto che qualificarsi in Conference League sembra fuori discussione e invece in campionato si insegue il sogno secondo posto. Tuttavia possiamo al momento pensare a un 4-4-2 nel quale i migliori siano comunque in campo per provare una reazione d’orgoglio: Tormena è squalificato e quindi al centro della difesa sarà Niakaté a fare compagnia a Paulo Oliveira, con Matheus a occupare la porta e due terzini che saranno Victor Gomez e Sequeira. A centrocampo si gioca appunto a quattro: i due centrali possono essere André Horta e Racic, i due esterni ad accompagnare sarebbero invece Iuri Medeiros e Pizzi che può dunque essere titolare portando la sua esperienza, ma nel ruolo di laterale sinistro viene comunque insidiato da Ricardo Horta. Nel tandem offensivo invece potrebbe essere titolare Banza, cioè il vero punto di riferimento offensivo del Braga in termini di gol; a fargli compagnia sarebbe lo spagnolo Abel Ruiz.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Igor, L. Ranieri, Biraghi; A. Bianco, Duncan, Castrovilli; Ikoné, Kouamé, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano

BRAGA (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Niakaté, Paulo Oliveira, Sequeira; Iuri Medeiros, Racic, André Horta, Pizzi; Abel Ruiz, Banza. Allenatore: Artur Jorge











