Probabili formazioni Fiorentina Hearts/ Diretta tv: rivoluzione? (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA HEARTS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

L’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Hearts riguarda la partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 13 ottobre, e vale per la quarta giornata di Conference League 2022-2023: la situazione nel gruppo A sembra migliore per i viola, che una settimana fa finalmente hanno vinto la loro prima partita segnando tre gol a Tynecastle Park, e battendo proprio gli Heart of Midlothian. Ha aiutato anche il pareggio del Basaksehir contro il Rigas, dunque la Fiorentina può ancora correre non solo per i playoff ma anche per il primo posto nel girone che porterebbe direttamente agli ottavi di finale.

Tuttavia la squadra di Vincenzo Italiano deve svoltare: lunedì sera ha perso 0-4 contro la Lazio, qui all’Artemio Franchi, e dunque stiamo parlando di una situazione ancora in divenire, nella quale sono troppi i punti oscuri rispetto a quelli di luce. Per il momento stiamo a vedere come andranno le cose sul terreno di gioco domani sera; aspettando che la partita prenda il via, facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina Hearts.

FIORENTINA HEARTS DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Hearts sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale di riferimento sul loro decoder. Come sempre, in assenza di un televisore, sarà disponibile il servizio di diretta streaming video che è incluso nel pacchetto e non comporta costi aggiuntivi: ai clienti basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA HEARTS

GLI 11 DI ITALIANO

Possibile stravolgimento del 4-3-3 per Italiano, che in Fiorentina Hearts dovrebbe fare massiccio turnover: in difesa per esempio si prepara a tornare titolare Milenkovic, che affiancherebbe Igor con Gollini nuovamente tra i pali e due terzini che questa volta potrebbero essere Venuti a destra e Terzic schierato a sinistra, nel suo ruolo naturale. A centrocampo il ballottaggio per la regia potrebbe premiare Mandragora rispetto a Sofyan Amrabat, ricordando che i due hanno giocato insieme nelle ultime uscite; possibile modifica poi di entrambe le mezzali, dunque con Barak e Maleh che sarebbero titolari dando un po’ di riposo anche a Bonaventura. Come sempre poi nel tridente ci sono ampie scelte: due giocatori da rilanciare sono Luka Jovic e Nico Gonzalez, ma il serbo potrebbe finire in panchina per far giocare Arthur Cabral come prima punta. A sinistra ci aspettiamo che giochi Saponara, e dunque Nico scalerà a destra senza dimenticarsi di Kouamé.

LE SCELTE DI NEILSON

Dal lato scozzese, è squalificato Lewis Neilson per Fiorentina Hearts e quindi il suo omonimo Robbie Neilson dovrebbe confermare Atkinson come terzino destro – rispetto al campionato – con una difesa che sarebbe completata da Halliday, schierato sull’altro versante, e poi i due centrali Kingsley e Cochrane a protezione del portiere Gordon. A centrocampo le scelte sono da valutare, ma l’assetto dovrebbe essere il 4-2-3-1 e dunque una cerniera con Snodgrass e Kiomourtzoglou nettamente favoriti sulla concorrenza, che in questo caso è rappresentata soprattutto da Haring e Jorge Grant. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Mackay-Steven e Euan Henderson insidiano McKay a sinistra, sull’altro versante invece tutto porta a pensar che Connor Smith possa avere la maglia da titolare; centralmente agirebbe Forrest, pochi dubbi invece sul ruolo di prima punta degli Heart of Midlothian che dovrebbe andare a Shankland.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA HEARTS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Maleh; Nico Gonzalez, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Snodgrass, Kiomourtzoglou; C. Smith, Forrest, McKay; Shankland. Allenatore: Robbie Neilson











