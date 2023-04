PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN/ Quote, Castrovilli sarà ancora titolare?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN: IL RITORNO

Le probabili formazioni di Fiorentina Lech Poznan potrebbero consegnarci Gaetano Castrovilli titolare: il centrocampista è già stato schierato dal primo minuto nella partita di lunedì sera contro l’Atalanta e ora per lui può arrivare l’occasione per fare il bis. Castrovilli ha giocato 113 partite con la Fiorentina, ma sarebbero potute essere molte di più; acquistato nel 2017 dal Bari, dopo due stagioni in prestito alla Cremonese ha finalmente avuto la possibilità di mettersi in luce con la maglia viola, lanciato da Vincenzo Montella che gli ha dato subito una maglia da titolare e con scelta poi confermata da Beppe Iachini.

Nei primi due anni Castrovilli ha sdegnato 8 gol in 72 partite rivelandosi come uno dei giovani più interessanti nel panorama del calcio italiano, ma poi purtroppo è stato frenato dagli infortuni di cui uno grave avvenuto nell’aprile dello scorso anno, che lo ha tenuto ai box per otto mesi. Rientrato a gennaio, ovviamente Castrovilli si è trovato gli spazi chiusi dalla concorrenza; in questa stagione per lui appena 8 apparizioni in Serie A, 4 in Conference League e 2 in Coppa Italia, ma in queste ultime due settimane Vincenzo Italiano avrà bisogno di tutti e dunque anche lui potrebbe presto tornare protagonista… (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINA LECH POZNAN: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Lech Poznan ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 20 aprile, valida per il ritorno dei quarti di Conference League 2022-2023. Una formalità per i viola, che dopo il 4-1 ottenuto in Polonia è davvero ad un passo dalla qualificazione alla semifinale e continua dunque nella sua rincorsa al titolo, che sarebbe il primo internazionale dopo tantissimi anni e permetterebbe anche di volare a giocare la prossima Europa League.

Fiorentina che in campionato ha leggermente rallentato la marcia, reduce dal pareggio contro l’Atalanta, ma per contro può disputare una possibilissima finale di Coppa Italia; attenzione perché la stagione dei viola potrebbe diventare quasi trionfale, ma lo scopriremo solo più avanti. Intanto stiamo per valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Franchi; prendiamoci dunque del tempo per leggere insieme le loro scelte, nell’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Lech Poznan.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo, nell’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Lech Poznan, alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per la partita valida per il ritorno dei quarti di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore pari a 1,30 volte la vostra giocata; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,50 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una somma che ammonta a 9,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN

LE SCELTE DI ITALIANO

È da capire che in modo Vincenzo Italiano voglia affrontare Fiorentina Lech Poznan: lunedì sera alcuni degli elementi che ci saremmo aspettati in campo questa sera hanno giocato titolari, dunque a questo punto diventa difficile disegnare una squadra ideale. Possiamo comunque puntare su Pietro Terracciano in porta, davanti a lui possibile che torni titolare Igor con Ranieri che ancora una volta completerà la zona centrale; sulle corsie laterali quasi scontata la presenza di Venuti a destra, sull’altro versante potrebbe comunque essere impiegato Terzic. A centrocampo il dubbio: continuità per Castrovilli oppure scelta su Bonaventura? Da vedere, Mandragora comunque sarebbe il regista davanti alla difesa e l’altra mezzala potrebbe essere Duncan. Poi il tridente: Ikoné ha giocato contro l’Atalanta, a questo punto possibile spazio per Saponara e Kouamé sugli esterni e quasi scontata la presenza di Luka Jovic che giocherebbe come prima punta.

GLI 11 DI VAN DEN BROM

John Van den Brom non dovrebbe cambiare per Fiorentina Lech Poznan: la squadra polacca si dispone con il 4-2-3-1, davanti a Bednarek agisce una difesa con Joel Pereira e Rebocho che corrono sulle fasce laterali, in mezzo invece agiscono Satka e Milic. Centrocampo con Kvekveskiri che, avendo riposato in campionato, torna titolare e fa coppia con Karlstrom; la cerniera mediana davanti alla difesa proteggerà idealmente anche la linea della trequarti, nella quale Scorsa e Velde saranno i due laterali che dovranno supportare l’azione di Marchwinski, che avrà anche compiti difensivi. Per quanto riguarda la prima punta, ci sarà la conferma per Ishak; queste chiaramente le scelte sulla carta, poi andrà valutato se Van den Brom sceglierà di dare spazio a qualcuno che nel corso della stagione ha giocato meno, o invece se crede ancora di poter ribaltare la pesante sconfitta dell’andata prendendosi la qualificazione alla semifinale di Conference League. Difficile che succeda, ma in campo si sono viste cose anche più incredibili…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Igor, Terzic; Castrovilli, S. Amrabat, Duncan; Kouamé, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Joel Pereira, Satka, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Skoras, Marchwinski, Velde; Ishak. Allenatore: John Van den Brom











