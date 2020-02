Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv: sarà spazio per Gabbia dal 1^?

Solo domani alle ore 20.45 e tra le mura del Franchi si accenderà la sfida per la 25^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame: vediamo quali saranno le mosse dei due tecnici. Siamo infatti ben curiosi di analizzare le probabili formazioni di Fiorentina e Milan alla vigilia del fischio d’inizio: i tre punti in palio infatti fanno ben gola, ma pure sia Iachini che Pioli dovranno fare attenzione fissare il proprio 11. Specialmente il tecnico rossonero: alla vigilia della sfida del Franchi infatti Pioli registra parecchie defezioni sopratutto in difesa. Pure per non saranno concessi errori e sviste: dopo anche la vittoria ottenuta sul Torino il Milan comincia a vedere l’Europa e non può certo fermarsi di nuovo. Andiamo allora a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà DAZN1 a fornire la diretta tv di Fiorentina Milan: il canale è disponibile per gli abbonati DAZN che siano anche clienti della televisione satellitare, ma per questi ultimi il numero 209 del decoder è comunque sbloccato se l’abbonamento è attivo da almeno tre anni. Ovviamente l’alternativa rimane quella di attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque seguire la partita di Serie A in diretta streaming video.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI IACHINI

Per le probabili formazioni di Fiorentina e Milan certo Iachini non rinuncerà al classico 3-5-2: pure però il tecnico dovrà fare attenzione a fissare il suo 11, date le assenze annunciate di Badelj, squalificato dopo il match contro la Sampdoria, e degli infortunati Kouame e Ribery. Ecco che allora in mediana si farà avanti Pulgar per la cabina di regia, e gli faranno compagnia dal primo minuto Castrovilli e Duncan oltre che la coppia Dalbert-Lirola, usata sugli esterni. Per la difesa invece puntano alla maglia da titolare Milenkovic, Pezzella e Caceres e sono maglie confermate anche in attacco: sarà Vlahovic a far compagnia a Chiesa, al posto dell’ex del match Cutrone.

LE SCELTE DI PIOLI

Sarà invece il classico 4-4-2 il modulo di riferimento di Stefano Pioli per le probabili formazioni di Fiorentina e Milan, ma come detto sarà complicato per il tecnico fissare l’11 in difesa. Con Saelemaekers e Kjaer in infermeria e Musacchio in forte dubbio, potrebbe toccare al giovane Gabbia il ruolo da titolare al fianco di Romagnoli al centro del reparto: Conti e Theo Hernandez sono confermati in corsia. Per la mediana si candidano per un posto dal primo minuto Castillejo, Kessie, Bennacer e Ante Rebic, ma saranno da valutare le condizioni di Calhanoglu, mentre Krunic sarà fermo in infermeria. Sono dunque mosse obbligate in attacco: immancabile Ibrahimovic, con uno tra Leao e Paquetà al fianco.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 88 Duncan, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic All. Iachini

MILAN (4-4-2): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 46 Gabbia, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 18 Rebic; 39 Paquetà, 21 Ibrahimovic All. Pioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA