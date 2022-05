Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote: rivoluzione viola, due cambi per Mou

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma ci presentano il posticipo del lunedì, che chiuderà la 36^ giornata del campionato di Serie A. Nella gara in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 9 maggio alle 20:45, la squadra allenata da Vincenzo Italiano vuole invertire la rotta, dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima subita a San Siro, dove il Milan si è imposto 1-0 grazie al gol firmato da Leao nei minuti conclusivi. La Fiorentina potrebbe agganciare in classifica proprio i giallorossi, portandosi in zona Europa League.

La Roma di José Mourinho, arriva alla gara del Franchi, dopo aver conquistato la finale di UEFA Conference League, battendo 1-0 il Leicester nel ritorno dello scorso giovedì. Per quanto concerne il campionato, i giallorossi sono reduci dal deludente pareggio contro il Bologna, partita terminata a reti bianche. La Roma proverà a vincere, allontanando definitivamente il pericolo Fiorentina. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

PRONOSTICI E QUOTE

Prima di dedicarci alle probabili formazioni di Fiorentina Roma, andiamo a vedere le quote per le scommesse proposte dall’agenzia Snai. Partono con i favori dei pronostici i padroni di casa, con il successo della Fiorentina, abbinato al segno 1, proposto a 2.35. L’eventuale risultato finale di parità, con segno X, ha una quota di 3.40. Sfavoriti rispetto ai viola i giallorossi, con il segno 2 quotato 3.05.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE MOSSE DI ITALIANO

Vediamo ora le probabili formazioni di Fiorentina Roma. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano dovrebbe confermare buona parte della squadra scesa in campo nella sfortunata gara di San Siro dello scorso turno, stravolgendo però il centrocampo. Probabile conferma tra i pali per Terracciano, nonostante il gol di Leao sia stato causato da un suo errato rinvio. In difesa, conferme per Venuti a destra e Biraghi a sinistra, mentre a comporre la coppia centrale saranno Milenkovic e Igor.

A centrocampo potrebbe esserci una rivoluzione, con tutti e tre gli elementi della mediana che dovrebbero essere diversi. Torreira dovrebbe tornare in cabina di regia, con Bonaventura e Duncan ai suoi lati. Per quanto concerne il tridente offensivo, Arthur Cabral dovrebbe essere il fulcro centrale, con Nico Gonzalez largo sull’out di destra e Saponara ad agire sulla fascia opposta. Ancora panchina per Piatek.

LE MOSSE DI MOURINHO

In merito alle probabili formazioni di Fiorentina Roma, spostiamoci ora in casa giallorossa. L’allenatore José Mourinho dovrà fare ancora a meno dell’infortunato Mkhitaryan. Il portoghese dovrebbe riproporre buona parte della squadra che ha conquistato l’accesso alla prima finale di Conference League, con un paio di novità rispetto alla sfida vincente contro il Leicester.

Tra i pali ci sarà Rui Patrizio, mentre davanti a lui il trio di difesa dovrebbe essere composto da Mancini sul centro-destra, Smalling in mezzo e Kumbulla sul centro-sinistra, con Ibanez che finirebbe in panchina. Per quanto riguarda il centrocampo, Karsdrop agirà sulla fascia destra, con Vina sulla corsia opposta, mentre Oliveira e Cristante occuperanno la parte centrale. A supportare l’inamovibile Abraham, ci sarà la coppia formata da Zaniolo e Pellegrini.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdrop, Oliveira, Cristante, Vina; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.











