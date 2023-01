Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria/ Diretta tv: ampio turnover? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria ci introducono idealmente alla partita che si gioca alle ore 18:00 di giovedì 12 gennaio, ed è valida per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023. Una sfida potenzialmente incerta: la Sampdoria, che nel turno precedente ha avuto bisogno dei rigori per eliminare l’Ascoli, è impegnata nella complicatissima rincorsa alla salvezza in campionato, ha perso in casa contro il Napoli e così non ha potuto replicare la fondamentale vittoria di Reggio Emilia. Priorità ovviamente alla Serie A per i blucerchiati, ma tutto sommato la pensano così anche i viola.

La Fiorentina infatti, dopo aver battuto proprio il Sassuolo all’ultimo respiro, si sta rilanciando verso un posto nelle coppe europee: certo vincere la Coppa Italia significherebbe andare in Europa League ma la sensazione è che anche Vincenzo Italiano punti maggiormente sul campionato. Vedremo cosa succederà al Franchi domani, intanto possiamo fare la nostra solita valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per affrontare gli ottavi di Coppa Italia, e allora prendiamoci un po’ di tempo per leggere in maniera approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Sampdoria.

DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sampdoria viene trasmessa da Italia Uno: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA

I DUBBI DI ITALIANO

Sarà quindi turnover per Italiano in Fiorentina Sampdoria: davanti, lo diciamo subito, sia Luka Jovic che Arthur Cabral sono in dubbio e allora la scelta potrebbe riguardare Kouamé, che giocherebbe da prima punta in un tridente nel quale Nico Gonzalez può avere minuti come titolare e Saponara può completare il reparto partendo largo a sinistra. Da vedere anche il modulo, che oscilla tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1: dovrebbe tornare titolare Sofyan Amrabat, reduce dallo straordinario Mondiale (suo e del Marocco), ma potremmo rivedere dal primo minuto anche Castrovilli, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. La linea mediana dunque potrebbe essere completata da Barak, che si divide tra la mezzala e la trequarti; spazio poi a una difesa nella quale Martinez Quarta sarebbe uno dei due centrali, Igor l’altro e i due terzini potrebbero essere Dodò (o Kayode) e Terzic, in porta la sensazione è che possa andare Cerofolini dando riposo a Pietro Terracciano a meno che Gollini recuperi in tempo.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Ovviamente anche Dejan Stankovic pensa al turnover in Fiorentina Sampdoria: a cominciare dal portiere, con Audero che lascerebbe il posto a Contini, passando poi per la difesa a tre nella quale si prepara a rientrare Omar Colley, che giocherebbe insieme ad Amione e uno tra Murillo e Nuytinck. A centrocampo, come laterale di destra dovremmo avere Zanoli appena arrivato dal Napoli nell’ideale scambio con Bereszynski; a sinistra Augello resta favorito su Murru, in mezzo dovrebbe esserci comunque spazio per Rincon che sarà squalificato per la prossima di campionato, con lui il favorito è Gonzalo Villar. Alle spalle dei due attaccanti è pronto Djuricic, entrato dalla panchina domenica; davanti, dovrebbe riposarsi almeno uno tra Gabbiadini e Lammers con Montevago che ne prenderà il posto, Quagliarella rimane da valutare ma potrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SAMPDORIA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; S. Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Saponara; Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, O. Colley, Amione; Zanoli, Rincon, Villar, Augello; Djuricic; Montevago, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic











