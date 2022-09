Probabili formazioni Francia Austria/ Diretta tv: Giroud gioca? Nations League

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Curiosiamo nelle probabili formazioni di Francia Austria, che attirano la nostra attenzione perché domani sera allo Stade de France di Saint Denis andrà in scena per la quinta giornata del girone 1 della Lega A di Nations League 2022-2023 una partita molto delicata. La Francia detentrice del titolo e naturalmente campione del Mondo in carica ha già abdicato alla difesa della Nations League perché con due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate è già matematicamente esclusa dalla Final Four, anzi è ultima e quindi rischia una clamorosa retrocessione in Lega B.

Per evitare l’umiliazione di una retrocessione bisogna battere l’Austria, che ha 4 punti in classifica e precede i Bleus. All’andata a Vienna ci fu a giugno un pareggio per 1-1, all’Austria potrebbe andare benissimo un bis perché sarebbe un passo concreto verso la salvezza in Lega A, conferma di un discreto momento per il calcio austriaco. Adesso però proviamo a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni di Francia Austria.

DIRETTA FRANCIA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Francia Austria sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale numero 201 della piattaforma, cioè Sky Sport Uno. Questo significa che sarà garantita anche la diretta streaming video, tramite il noto servizio Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Andiamo adesso ad analizzare alcuni temi circa le probabili formazioni di Francia Austria. I padroni di casa devono vincere e per riuscirci il c.t. transalpino Didier Deschamps potrebbe affidarsi a un modulo molto aggressivo, con la porta difesa dal milanista Maignan che ormai una certezza anche per la Francia e in attacco magari un altro campione d’Italia come Giroud, che potrebbe trovare posto in un attacco con Griezmann e Mbappé naturalmente punti di riferimento, mentre a centrocampo cerca spazio l’ex Roma Veretout e in difesa i riferimenti potrebbero essere Varane e Upamecano.

LE SCELTE DI RANGNICK

Per quanto riguarda invece gli ospiti allenati dal c.t. tedesco Ralf Rangnick, ecco che le probabili formazioni di Francia Austria dovrebbe riservarci un modulo 4-4-2 per gli austriaci, nel quale il punto di riferimento sarà sicuramente un giocatore della nostra Serie A, cioè Arnautovic, considerato l’ottimo periodo di forma dell’attaccante del Bologna, mentre negli altri reparti i perni saranno naturalmente il capitano Alaba in difesa e Sabitzer a centrocampo.











