Probabili formazioni Francia Austria/ Quote, Deschamps senza Theo e Rabiot

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA: CHI GIOCA A SAINT DENIS?

Con le probabili formazioni di Francia Austria parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 settembre: a Saint-Denis, Stade de France, le due nazionali si affrontano nella penultima giornata del gruppo 1. Per i Bleus si tratta di evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione in Lega B: campione del mondo in carica e vincitrice della prima edizione di Nations League, la Francia ha ottenuto solo 2 punti nelle quattro partite di giugno e, se anche in questo momento sta pensando al Mondiale, non vuole assolutamente scendere di categoria e per questo motivo dovrà vincere le prossime due gare, cosa che basterebbe a garantirle la Lega A.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA/ Diretta tv, una possibilità per Mike Maignan

L’Austria tecnicamente potrebbe ancora sperare nella Final Four, ma sarà parecchio difficile e non dipenderà solo da lei, essendo terza in classifica a -5 dal primo posto della Danimarca; intanto però questa nazionale, che si era ben comportata anche agli Europei, ha avuto risultati interessanti come appunto il pareggio interno ottenuto contro i transalpini. Adesso, aspettando che la partita si giochi, andiamo a dare uno sguardo più approfondito circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Francia Austria per la Nations League.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Francia Austria. Per questa partita di Nations League il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare 1,35 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 5,00 volte la vostra puntata mentre con il segno 2, sul quale investire per il successo della nazionale ospite, andreste a intascare una somma equivalente a 8,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

È sempre difficile capire quello che Didier Deschamps potrebbe fare in Francia Austria: potrebbe esserci spazio per una nazionale sperimentale e anche il modulo è da stabilire. Puntiamo sul 3-4-2-1: in porta Lloris, davanti a lui i tre centrali potrebbero essere Upamecano, Varane e Koundé. Sugli esterni, quasi scontata la presenza di Pavard a destra e Ferland Mendy a sinistra: come noto, Theo Hernandez non ha potuto rispondere alla convocazione a causa di un infortunio. Nella zona mediana del campo ha dato forfait Rabiot, quindi è del tutto verosimile che il tandem nel settore nevralgico sia composto dai due giovani Camavinga e Tchouaméni (ma occhio a Boubacar Kamara); da considerare eventualmente anche Guendouzi che è in crescita costante, davanti Ousmane Dembélé e Griezmann possono supportare la prima punta che sarebbe Mbappé, ma c’è anche la soluzione con Giroud centravanti.

GLI 11 DI RANGNICK

Ralf Rangnick ha affrontato la Nations League con il 4-4-2, e per Francia Austria non dovrebbe cambiare: a Saint Denis potrebbe riproporre Lainer come terzino destro e quasi certamente dovremmo rivedere Alaba nelle vesti di difensore centrale, con Lazaro eventualmente confermato sulla corsia sinistra e Trauner a completare la difesa insieme al portiere Lindner. A centrocampo poi può agire la coppia composta da Schlager e Seiwald, con la prima alternativa che in questo caso sarebbe Laimer; larghi sugli esterni Sabitzer e probabilmente Wimmer, anche se per la corsia mancina le soluzioni possono riguardare un trequartista adattato a giocare da quella parte; Arnautovic e Kalajdzic i due possibili titolari nella coppia d’attacco, dove ovviamente anche Gregoritsch si gioca un posto e potrebbe essere in campo dal primo minuto allo Stade de France.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA AUSTRIA: IL TABELLINO

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Upamecano, Varane, Koundé; Pavard, Tchouaméni, Camavinga, F. Mendy; O. Dembélé, Griezmann; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

AUSTRIA (4-4-2): Lindner; Lainer, Trauner, Alaba, Lazaro; Sabitzer, Schlager, Seiwald, Wimmer; Arnautovic, Kalajdzic. Allenatore: Ralf Rangnick











