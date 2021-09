Probabili formazioni Francia Bosnia/ Quote, subito Theo Hernandez e Veretout?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BOSNIA: CHI GIOCA A STRASBURGO?

Con l’analisi delle probabili formazioni di Francia Bosnia parliamo della partita valida per il gruppo D delle qualificazioni Mondiali 2022: alle ore 20:45 di mercoledì 1 settembre il La Meinau di Strasburgo ospita questa sfida che per i Bleus rappresenta il ritorno in campo dopo la grande delusione degli Europei, un’eliminazione per mano della Svizzera – ai rigori – in un torneo nel quale questa nazionale era la grande favorita per la vittoria. Nel girone delle qualificazioni ai Mondiali è primo posto, e si cerca l’allungo giusto: potrebbe facilmente arrivare questa sera.

La Bosnia infatti è una nazionale in forte calo, che sembra aver perso le sue certezze e con gli uomini chiave che per motivi differenti non riescono più a tirare la carretta come prima; vedremo comunque, perché chiaramente a bocce ferme è tutto possibile. Aspettiamo che a Strasburgo le due nazionali scendano in campo, intanto possiamo provare noi a fare qualche ipotesi su come i due Commissari Tecnici intendano schierarle, leggendo insieme il dettaglio delle probabili formazioni di Francia Bosnia.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Francia Bosnia previsto dall’agenzia Snai è una sorta di plebiscito in favore dei Bleus: basti vedere che il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare appena 1,15 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo esterno della nazionale balcanica la vincita ammonterebbe a ben 15,00 volte la vostra giocata. Vale molto anche l’eventualità del pareggio, per la quale bisognerà puntare sul segno X: in questo caso l’ammontare del guadagno corrisponderebbe a 7,00 volte la cifra investita.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BOSNIA

I DUBBI DI DESCHAMPS

Nelle probabili formazioni di Francia Bulgaria, un po’ come succede spesso, il grande punto di domanda per Didier Deschamps è il modulo: il tecnico dei Bleus ha giocato anche con la difesa a tre, dopo aver vinto i Mondiali 2018 puntando tutto sul 4-2-3-1. Questa volta vogliamo ipotizzare il 4-3-1-2: questo schema sarebbe scelto per consentire a uno scatenato Veretout di fare il suo esordio da titolare, senza però rinunciare a Pogba e Kanté che sono i punti fermi in mezzo al campo, ovviamente al netto del sempre possibile turnover.

In difesa, con una linea a quattro, Varane sarebbe in dubbio perché chiuso dai giovani rampanti Kimpembe e Upamecano, che almeno per questa sera sarebbero favoriti dall’aver giocato di più ed essere forse più pronti sul momento. Spazio poi a Dubois e Theo Hernandez (finalmente) sugli esterni, con Lloris in porta; davanti dunque un trequartista, che sarebbe Griezmann, a supporto di Benzema e Mbappé anche se chiaramente le alternative, da Coman a Martial passando per Moussa Diaby, non mancano a questa Francia.

LE SCELTE DI PETEV

Ivaylo Petev dovrebbe invece affrontare Francia Bosnia con la difesa a tre, che sarebbe poi a cinque: Gazibegovic e Civic partono tecnicamente dal centrocampo, ma poi si abbasseranno spesso e volentieri visto che la nazionale balcanica sarà attesa a una partita di contenimento. Questo almeno sulla carta; in ogni caso i centrali della Bosnia dovrebbero essere tre, reparto comandato da Hadzikadunic che avrà al suo fianco Ahmedhodzic e Sanicanin, mentre il portiere sarà Vasilj. Al centro del campo, è atteso al riscatto Pjanic reduce da quello che senza dubbio è stato l’anno peggiore della sua carriera.

Nella Bosnia l’esperto centrocampista giocherebbe come perno centrale davanti alla difesa, un playmaker basso al quale recapitare i palloni per far ripartire l’azione. Ai suoi lati Petev dispone le due mezzali, che dovrebbero essere Krunic e Hadziahmetovic; a supporto di Dzeko, scelto come centravanti, ci sarà Amer Gojak, che l’anno scorso era in prestito al Torino ma adesso ha fatto ritorno alla Dinamo Zagabria, proprietaria del suo cartellino.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Upamecano, Kimpembe, T. Hernandez; Pogba, Kanté, Veretout; Griezmann; Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps

BOSNIA (3-5-1-1): Vasilj; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin; Gazibegovic, Krunic, Pjanic, Hadziahmetovic, Civic; Gojak; Dzeko. Allenatore: Ivaylo Petev



