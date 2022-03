Probabili formazioni Francia Costa d’Avorio/ Quote, Deschamps chiama anche Giroud

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA COSTA D’AVORIO: CHI GIOCA A MARSIGLIA?

Le probabili formazioni di Francia Costa d’Avorio ci portano a parlare della partita amichevole che si gioca alle ore 21:15 di venerdì 25 marzo, presso il Vélodrome di Marsiglia: naturalmente questa finestra delle qualificazioni è caratterizzata dalle qualificazioni Mondiali ma le nazionali che sono già alla fase finale sono comunque in campo. Dunque anche la Francia, che ha vinto il suo girone delle qualificazioni e nel mezzo del percorso ha anche messo in bacheca la Nations League; una Francia che dopo la delusione agli Europei vuole chiaramente ripartire in grande stile, anche perché in Qatar difenderà il titolo Mondiale.

Roberto Mancini esonerato o si dimette?/ In caso di dimissioni, ipotesi Allegri…

La Costa d’Avorio invece è una nazionale che sta provando a ricostruire il grande ciclo legato alla presenza di Didier Drogba: gli Elefanti appaiono in calo e lo hanno dimostrato anche nell’ultima Coppa d’Africa, dove comunque hanno pagato anche un incrocio poco lusinghiero agli ottavi e sono stati eliminati ai rigori dall’Egitto. Adesso sarà interessante scoprire cosa succederà sul terreno di gioco del Vélodrome in questa amichevole internazionale; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione sulle scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Francia Costa d’Avorio.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI/ Il ciuffo ammosciato di Mancini e la "profezia" di Boskov

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote dell’agenzia Bet365 che accompagnano il pronostico su Francia Costa d’Avorio. Secondo questo bookmaker è favorita ovviamente la nazionale transalpina: il segno 1 che identifica la vittoria dei Bleus porta in dote una vincita che ammonta a 1,36 volte la giocata, per contro il segno 2 a regolare il successo degli Elefanti vi farebbe guadagnare 8,50 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 4,75 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA COSTA D’AVORIO

LE SCELTE DI DESCHAMPS

I dubbi di Didier Deschamps circa le probabili formazioni di Francia Costa d’Avorio sono quelli legati al doppio impegno (lunedì contro il Sudafrica) e ovviamente al fatto che si tratti di amichevoli: giocheranno i titolari o ci sarà tanto spazio per le seconde linee? Per questa prima partita possiamo ipotizzare, a partire dal modulo che potrebbe essere un 3-4-2-1, una squadra molto più simile a quella che poi disputerà i grandi impegni: in porta dunque Lloris con una difesa nella quale agiranno Kimpembe, Varane e Lucas Hernandez, mentre i due laterali che alzeranno la loro posizione sulla zona di centrocampo potrebbero essere Clauss, alla prima convocazione di sempre (Pavard è stato fermato dal Coronavirus), e uno tra Digne e Theo Hernandez senza dimenticarsi di Rabiot, che anche nella nazionale francese può fare l’esterno. In mezzo possibile spazio per Pogba e Kanté, con eventualmente Guendouzi e Tchouaméni utilizzabili nella prossima amichevole; davanti invece non ci sarà Benzema, possibilità per Giroud che potrebbe agire con Griezmann e Mbappé alle sue spalle anche se più facilmente giocherà Ben Yedder, o magari Nkunku.

Risultati playoff qualificazioni Mondiali 2022/ Italia fuori! Diretta gol live

GLI 11 DI BEAUMELLE

Discorso ovviamente simile per Patrice Beaumelle, per quanto riguarda le probabili formazioni di Francia Costa d’Avorio. Trattandosi di una sfida ai campioni del mondo in carica, anche qui andiamo con i titolari o presunti tali: nel 4-2-1-3 dovremmo allora vedere Badra Ali Sangaré in porta, davanti a lui i due centrali potrebbero essere Bailly e Kossounou e dunque sugli esternilo spazio dovrebbe riguardare Aurier e Ghislan Konan, anche se l’esterno del Torino Singo spera chiaramente di avere una maglia. Kessié dovrebbe nuovamente giocare in posizione avanzata, come già visto in Coppa d’Africa e come ultimamente fatto anche nel Milan; questo significa che nel settore nevralgico del campo i due titolari dovrebbero essere Ibrahim Sangaré e Seri, poi grande varietà sugli esterni dove Pépé e Gradel partono favoriti, ma naturalmente non si possono dimenticare nomi come quelli di Cornet, Zaha e ovviamente Boga, decisivo nella trasferta dell’Atalanta a Leverkusen in Europa League. Il centravanti sarà Haller, almeno per questa partita, poi si vedrà.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI FRANCIA COSTA D’AVORIO

FRANCIA (3-4-2-1): Lloris; Kimpembe, Varane, L. Hernandez; Clauss, Pogba, Kanté, Digne; Mbappé, Griezmann; Ben Yedder. Allenatore: Didier Deschamps

COSTA D’AVORIO (4-2-1-3): B. Sangarè; Aurier, Bailly, Kossounou, Konan; I. Sangarè, Seri; Kessié; Pépé, Haller, Gradel. Allenatore: Patrice Beaumelle











© RIPRODUZIONE RISERVATA