Probabili formazioni Francia Croazia/ Quote: tanti big in campo, Nations League

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Francia Croazia ci introducono a una delle partite sicuramente più interessanti per la fase a gironi della Nations League, dal momento che allo Stade de France di Saint Denis andrà in scena il remake della finale dei Mondiali 2018 vinta appunto dalla Francia sulla Croazia. Adesso la posta in palio è decisamente inferiore, ma la Francia di Didier Deschamps è sull’orlo di una clamorosa figuraccia perché è ultima in classifica nel girone e di conseguenza rischia la retrocessione in Lega B per la prossima edizione della Nations League, soprattutto se non riuscisse a invertire la tendenza nemmeno oggi dopo il pareggio contro l’Austria.

Diretta/ Grecia Kosovo (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Mantalos

Anche la Croazia era partita male in questa Nations League, ma venerdì sera ha vinto in Danimarca e adesso potrebbe sognare pure la qualificazione per la Final Four, se oggi si concretizzasse un’impresa allo Stade de France, che tra l’altro naturalmente per la Croazia avrebbe il dolce sapore di una (piccola) rivincita nei confronti della Francia. Tutto questo premesso, andiamo scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Francia Croazia.

Diretta/ Slovenia Serbia (risultato finale 2-2): Sesko firma il pareggio!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Francia Croazia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: i padroni di casa francesi sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,53, mentre poi si sale a 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora a Saint Denis dovesse vincere la Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Nelle probabili formazioni di Francia Croazia, evidenziamo che il commissario tecnico dei Bleus, Didier Deschamps, andrà a caccia della prima vittoria per la Francia in questa complicata Nations League affidandosi verosimilmente a un modulo 4-3-3 nel quale gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: Lloris in porta; difesa a quattro formata da Pavard, Saliba, Kimpembe e Theo Hernández naturalmente da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto titolare della Francia potrebbe essere invece stavolta composto da Guendouzi, Rabiot e Tchouaméni; infine il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo sia Mbappé sia Benzema, con Nkunku per completare l’attacco della Francia.

Diretta/ Svizzera Portogallo (risultato finale 1-0) streaming: la decide Seferovic

LE MOSSE DI DALIC

La risposta degli ospiti slavi allenati dal c.t. Zlatko Dalic potrebbe riservarci un modulo tattico 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Francia Croazia. I vice-campioni del mondo potrebbero scendere in campo stasera allo Stade de France di Saint Denis con questi undici titolari: Livaković in porta; la retroguardia a quattro potrebbe vedere in campo da destra a sinistra Juranović, Erlić, Ćaleta-Car e Barišić; la coppia “interista” con Brozović e Kovačić nel cuore della mediana; infine sulla trequarti ecco Majer, Modrić e Brekalo per agire a supporto del centravanti della Croazia, che dovrebbe essere Kramarić.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA CROAZIA

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Saliba, Kimpembe, Theo Hernández; Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni; Mbappé, Benzema, Nkunku. All. Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Livaković; Juranović, Erlić, Ćaleta-Car, Barišić; Brozović, Kovačić; Majer, Modrić, Brekalo; Kramarić. All. Dalic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA