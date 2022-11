Probabili formazioni Francia Italia U18/ Chi giocherà nella replica?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Italia U18 ci ricordano che questa mattina a Clairefontaine tornerà in campo la nostra Nazionale Under 18 per la seconda partita amichevole contro i padroni di casa pari età della Francia Under 18, che giovedì pomeriggio sempre a Clairefontaine, la Coverciano francese, vinsero 2-0 con i gol di Ayman Aiki e Kumbedi Nseke nel primo tempo. Un’occasione utile per continuare il lavoro, per il c.t. dell’Italia U18 Daniele Franceschini questi due test stanno fornendo indicazioni assai preziose perché giocare in Francia è uno degli esami più tosti possibili, anche a livello di Under 18.

Di recente avevamo già vinto contro la Francia U18, ma in casa nostra, mentre il precedente doppio impegno per la nostra Italia Under 18 era stato nel mese di settembre contro la Serbia, in quel caso con una vittoria e una sconfitta nel giro di tre giorni. Adesso invece si completa la doppietta transalpina, noi andiamo allora a presentare quelle che potrebbero essere le scelte del c.t. Franceschini per le probabili formazioni di Francia Italia U18.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18

LE SCELTE DI FRANCESCHINI

Per parlare delle probabili formazioni di Francia Italia U18, dobbiamo naturalmente partire dalle scelte fatte dal c.t. Franceschini per la partita di giovedì. Ecco allora che tre giorni fa avevamo avuto il modulo 4 3-1-2 con Borriello in porta, protetto dai quattro difensori Palestra, Domanico, Diop e Bartesaghi da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Ripani, Graziani e Onofrietti; nel reparto offensivo innanzitutto Bruno sulla trequarti e naturalmente le due punte, che erano state Esposito e Bolzan.

Il turnover sarà inevitabile, ma siamo curiosi di scoprire quanto andrà a coinvolgere le scelte iniziali, perché già nella prima partita il c.t. Franceschini ha ruotato praticamente tutti gli elementi a sua disposizione e quindi visto i suoi ragazzi all’opera. Lo stesso succederà oggi, ma naturalmente chi verrà confermato tra i titolari riceverà una gratificazione molto significativa a titolo personale.

