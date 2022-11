Probabili formazioni Francia Italia U18/ Quali scelte per Franceschini in amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Francia Italia U18 ci conducono a parlare delle scelte da parte di Daniele Franceschini per la partita amichevole che gli azzurrini giocano alle ore 15:00 di giovedì 17 novembre, presso il Centro Federale di Clairefontaine. Una trasferta insidiosa, contro una nazionale che in questa categoria ci ha spesso fatto male ma che abbiamo anche battuto di recente; l’Italia Under 18 per esempio ci ha perso lo scorso luglio, ma in ogni caso il cammino dei ragazzi di Franceschini è stato positivo se guardiamo al bilancio del 2022.

Adesso ci sarà questo impegno che potrebbe darci la spinta per i prossimi appuntamenti, visto che questo gruppo di fatto dovrà poi formare la Under 19 che andrà a giocarsi qualcosa di importante; ricordiamo che il nostro ultimo match è stato contro la Serbia, che abbiamo battuto dopo il pareggio di tre giorni prima. Aspettando che la partita si giochi, proviamo a valutare dunque in che modo Franceschini potrebbe disporre la sua nazionale sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Francia Italia U18.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18

LE SCELTE DI FRANCESCHINI

Il modulo con cui Franceschini affronterà Francia Italia U18 dovrebbe essere il 4-3-1-2: previsto dunque il rombo di centrocampo, e potremmo parlare di Leonardo Bovo come vertice basso e di uno tra Kevin Bruno e Owusu che agirebbe come vertice alto a supporto delle due punte. Il già citato Owusu potrebbe comunque giocare anche come seconda punta di stampo classico, affiancando Pio Esposito che potrebbe tornare titolare oppure uno tra Delle Monache e Bolzan; nel caso, azzardiamo che possa essere più il secondo che il primo (entrambi sono stati titolari contro i pari età della Serbia).

Completando il discorso sul centrocampo dell’Italia U18, per questa amichevole contro la Francia, bisogna invece dire che le mezzali potrebbero essere Rosetti e Nuamah; in difesa invece D’Avino e Romani sono favoriti per giocare come centrali, il terzino destro potrebbe essere Palestra mentre a sinistra Milani può lasciare il posto a Saiani. In porta il ballottaggio è tra Borriello e Calligaris, a venire scelto potrebbe essere quest’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA U18: IL TABELLINO

FRANCIA U18 (4-2-3-1): Restes; I. Coulibaly, Jacquet, Y. Gomis, Aradj; Malang Gomes, Edoa; Aiki, Bentoumi, Saettel; Edjouma. Allenatore: Bernard Diomède

ITALIA U18 (4-3-1-2): Calligaris; Palestra, D’Avino, Romani, Saiani; Rosetti, L. Bovo, Nuamah; K. Bruno; Pio Esposito, Bolzan. Allenatore: Daniele Franceschini











