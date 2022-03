Probabili formazioni Francia Sudafrica/ Quote: Mbappé come esterno?

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SUDAFRICA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Francia Sudafrica introduciamo la partita amichevole che si disputerà questa sera presso lo stadio Pierre Mauroy di Lille: per la Francia campione del Mondo in carica questa finestra di preparazione ai Mondiali Qatar 2022 si sta rivolgendo all’Africa, perché venerdì c’è stata la vittoria contro la Costa d’Avorio, mentre stavolta i Bleus di Didier Deschamps affrontano il Sudafrica, per abituarsi a confronti che naturalmente non saranno solo contro avversarie europee.

Il Sudafrica invece è in fase di profonda ristrutturazione, tanto che non si è qualificata nemmeno per la recente Coppa d’Africa vinta dal Senegal e non lo vedremo nemmeno ai Mondiali in Qatar. Affrontare la Francia è comunque un’occasione importante di crescita, magari traendo ispirazione dalla storica vittoria che il Sudafrica colse nei Mondiali casalinghi del 2010 proprio contro la Francia. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Francia Sudafrica.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Francia Sudafrica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono naturalmente nettamente favoriti, il segno 1 è infatti quotato a 1,17 mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e addirittura fino a 15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Sudafrica.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SUDAFRICA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Nelle probabili formazioni di Francia Sudafrica, il c.t. transalpino Didier Deschamps potrebbe cambiare moltissimo rispetto alla precedente amichevole di venerdì sera: come portiere, Maignan è favorito su Aréola, nella difesa a tre Kimpembe e Saliba potrebbero affiancare Koundé o Varane. Ruolo molto importante hanno gli esterni per la Francia: potremmo vedere oggi Clauss in luogo di Coman a destra e Digne per Theo Hernandez sulla corsia mancina.

In mezzo al campo possibile spazio a Guendouzi e Tchouaméni, oppure Rabiot; da valutare anche il modulo perché Deschamps potrebbe passare al tridente offensivo per sperimentare, quasi certo il ritorno di Mbappé che agirebbe da esterno sinistro lasciando a Ben Yedder la maglia da prima punta, e dunque Moussa Diaby (che può fare anche il trequartista) opererebbe largo a destra.

LE MOSSE DI BROOKS

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Francia Sudafrica ci dicono che l’allenatore dei sudafricani, Hugo Brooks, potrebbe a sua volta adottare dei cambiamenti nel modulo 4-3-3 dei Bafana Bafana: potremmo vedere una difesa con Xulu e De Reuck centrali a protezione del portiere Bvuma, mentre i due terzini potrebbero essere Mobbie e Mashego.

A centrocampo il Sudafrica gioca a tre: Mokoena è il metronomo davanti alla difesa, ai suoi lati invece le due mezzali potrebbero essere Ethan Brooks e Phete. Nel tridente offensivo Tau dovrebbe essere il laterale di destra, sull’altro versante c’è invece un ballottaggio tra Hlongwane e Dolly, infine Lakay si gioca la maglia da prima punta con Letsoalo per questa amichevole di lusso per il Sudafrica.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA SUDAFRICA

FRANCIA (3-4-3): Maignan; Kimpembe, Varane, Saliba; Clauss, Guendouzi, Tchouaméni, Theo Hernandez; Moussa Diaby, Ben Yedder, Mbappé. All. Deschamps.

SUDAFRICA (4-3-3): Bvuma; Mobbie, Xulu, De Reuck, Mashego; E. Brooks, Mokoena, Phete; Tau, Lakay, Hlongwane. All. H. Brooks.











