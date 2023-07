Probabili formazioni Francia Ucraina U21/ Diretta tv: chi giocherà domani? (1 luglio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Francia Ucraina U21 ci accompagnano verso la partita che domani si giocherà alla Cluj Arena di Cluj-Napoca per chiudere il programma dei quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La Francia ha chiuso il girone a punteggio pieno ed è una delle favorite per il successo finale: purtroppo una delle sue vittorie è stata quella contro l’Italia, aiutata anche da episodi a dir poco controversi, comunque la qualità dei transalpini spicca ed è stata confermata con le successive vittorie contro la Norvegia e infine con il perentorio 4-1 rifilato alla Svizzera, quindi i Bleus hanno i riflettori puntati addosso.

L’Ucraina è stata a sua volta ottima protagonista della fase a gironi, dove ha sfiorato il primo posto: raggiunta al 90’ dalla Spagna, ha così chiuso seconda nel gruppo B nonostante due vittorie e un pareggio, per peggior differenza reti rispetto agli iberici. Con il primo posto, l’Ucraina avrebbe avrebbe affrontato la Svizzera, adesso invece si ritrova di fronte una corazzata, anche se in una partita secca potrebbe anche fare il colpo grosso. Tutto questo premesso, leggiamo insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Francia Ucraina U21.

DIRETTA FRANCIA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Francia Ucraina U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video sul sito di Rai Play o con la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA U21

LE MOSSE DI RIPOLL

Le probabili formazioni di Francia Ucraina U21 ci dicono che il commissario tecnico dei transalpini, Sylvain Ripoll, si dovrebbe affidare al 4-3-1-2 come modulo di riferimento. Quanto ai possibili undici giocatori titolari, in porta dovremmo vedere Chevalier con Loic Badé e Simakan schierati come titolari nella coppia centrale della difesa, mentre Kalulu e Niels Nkounkou saranno i due terzini. Al centro del campo ecco Caqueret, che è il perno del gioco della Francia in questi Europei Under 21 2023; al suo fianco ci sarà sicuramente Khéphren Thuram, il secondo figlio di Lilian, mentre dovrebbe essere Manu Koné a completare il terzetto titolare del centrocampo della Francia. Passando infine al reparto offensivo, Cherki sarà il trequartista titolare mentre nella coppia di attaccanti dovrebbe esserci il ballottaggio tra Adli e Barcola, con uno dei due che sarà il partner del sicuro titolare Gouiri.

LE SCELTE DI ROTAN

Dall’altra parte, il c.t. ucraino Ruslan Rotan conferma il modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Francia Ucraina U21, tornando a far giocare i suoi titolari: Trubin dunque sarà nuovamente in porta, nella difesa a quattro davanti a lui vedremo Batagov e Taloverov come centrali, mentre i due terzini saranno Sych a destra e Vivcharenko naturalmente a sinistra. In mezzo al campo Artem Bondarenko dovrebbe essere una delle due mezzali, poi avremo Brazhko che sarà schierato come perno della manovra davanti al reparto arretrato, Krystiv infine sarà l’altra mezzala. Per quanto riguarda il tridente offensivo dell’Ucraina Under 21, ecco che Kashchuk e Sudakov dovrebbero essere le due ali titolari, con Sikan centravanti; sembra quindi destinato nuovamente alla panchina Mudryk.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA U21: IL TABELLINO

FRANCIA (4-3-1-2): Chevalier; Kalulu, Badé, Simakan, Nkounkou; Thuram, Caqueret, Koné; Cherki; Adli, Gouiri. All. Ripoll.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Sych, Batagov, Taloverov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko, Krystiv; Kashchuk, Sikan, Sudakov. All. Rotan.











