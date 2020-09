Probabili formazioni Frosinone Lazio/ Streaming video tv: Inzaghi lancia i titolari?

Studiamo le probabili formazioni di Frosinone Lazio: la partita amichevole si gioca sabato 12 settembre, siamo al Benito Stirpe e alle ore 18:00 scatta il calcio d’inizio. Dopo aver affrontato la Roma, i ciociari se la vedono con l’altra squadra della capitale: un secondo test importante per Alessandro Nesta che peraltro sfida oggi il suo illustre e importantissimo passato. Sappiamo che le ambizioni del Frosinone sono quelle di tornare in Serie A, specialmente dopo aver perso la finale dei playoff; la Lazio invece deve confermarsi nelle prime quattro del campionato così da dare continuità alla sua presenza in Champions League, ma provare anche a lottare concretamente per quello scudetto che ha solo sfiorato, crollando nel post-lockdown. Aspettiamo allora che le due squadre scendano in campo, nel frattempo possiamo valutare in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Frosinone Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LAZIO

I DUBBI DI NESTA

Frosinone Lazio sarà affrontata da Nesta con il 3-5-2, il modulo di riferimento dei ciociari nell’anno passato: qualche dubbio circa le scelte iniziali, potremmo comunque vedere una difesa schierata con Krajnc, Ariaudo e Szyminski a protezione del portiere Bardi mentre sulle corsie laterali questa volta potrebbero agire Zampano e Andrea Beghetto. A centrocampo Rohdén potrebbe agire come mezzala, sull’altro versante spazio possibile per Bessa con il giovane Errico pronto a giocarsela, davanti alla difesa il playmaker potrebbe essere Maiello che avrà la maglia da titolare nel corso della stagione ufficiale. Davanti, Volpe e Citro potrebbero giocare dal primo minuto in sostituzione di Ardemagni e Ciano che hanno avuto la maglia contro la Roma, ma anche in questo caso saranno valutazioni che Nesta farà in vista del calcio d’inizio.

LE SCELTE DI INZAGHI

Con il ritorno dei nazionali, Simone Inzaghi potrebbe giocare Frosinone Lazio con una squadra simile a quella titolare, se non identica: vediamo allora che in porta potrebbe esserci Strakosha, davanti a lui la consueta linea difensiva comandata da Acerbi con Luiz Felipe e Stefan Radu a fargli compagnia. Sulle corsie laterali i prescelti potrebbero essere Manuel Lazzari e Jony, anche se a sinistra è forte la candidatura di Jordan Lukaku; centrocampo nel quale Lucas Leiva dovrebbe essere pronto a giocare e dunque virtualmente essere schierato dal primo minuto, pronto alla staffetta con Cataldi. Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto ancora una volta saranno il motore della squadra partendo dagli interni ma con facoltà di avanzare il loro raggio d’azione, supportando Immobile che, dopo la vittoria della Scarpa d’Oro, punta un’altra grande stagione e oggi potrebbe essere affiancato da Caicedo.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Rohdén, Maiello, Bessa, A. Beghetto; Citro, Volpe. Allenatore: Alessandro Nesta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi



