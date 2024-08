PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA: CHI GIOCA IN COPPA ITALIA?

Si inizia a fare sul serio con la Coppa Italia e allora scopriamo le probabili formazioni di Frosinone Pisa, che si giocherà oggi lunedì 12 agosto allo stadio Benito Stirpe della città ciociara appunto per i trentaduesimi di finale della nuova Coppa Italia 2024-2025. Per il Frosinone questa dovrà essere la stagione del riscatto dopo l’amarezza della beffarda retrocessione in extremis all’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A, i ciociari attendono oggi pomeriggio le prime risposte su un anno che li dovrà vedere grandi protagonisti in Serie B.

Il campionato cadetto attende ovviamente anche il Pisa, che invece aveva disputato nel 2023-2024 una Serie B alquanto modesta, chiusa poco sopra la zona retrocessione. Per i nerazzurri toscani l’obiettivo è quello di provare a fare meglio e l’impegno odierno a Frosinone, sul campo di una delle potenziali big del nuovo campionato cadetto, potrà essere un test molto significativo per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Tutto questo premesso, ora si può cercare di scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Frosinone Pisa.

UNO SGUARDO A PRONOSTICI E QUOTE

Facciamo tuttavia ora la nostra consueta pausa dalle probabili formazioni di Frosinone Pisa per parlare delle quote dell’agenzia Snai circa il pronostico. Sono senza dubbio favoriti i padroni di casa ciociari, per cui il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora il Pisa espugnasse lo Stirpe.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

ECCO I TITOLARI DI VIVARINI

Nelle probabili formazioni di Frosinone Pisa, l’allenatore di casa Vincenzo Vivarini dovrebbe prevedere un 3-5-2 come modulo di riferimento, con Cerofolini titolare fra i pali. Davanti a lui dovremmo vedere la difesa a tre composta da Monterisi, Cittadini e Marchizza, mentre il folto reparto a cinque di centrocampo avrà Ghedjemis a destra e Kvernadze a sinistra favoriti come esterni, mentre nel mezzo agiranno il regista Gelli con le due mezzali Cichella e Garritano. Infine, il reparto offensivo dovrebbe prevedere come titolari dal primo minuto Ambrosino e Cuni, con Pecorino e Distefano alternative di spicco dalla panchina.

QUALI SCELTE PER INZAGHI?

Sulla sponda toscana delle probabili formazioni di Frosinone Pisa, ecco invece che il mister Filippo Inzaghi dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 già adottato nelle amichevoli estive. In porta è atteso il debutto di Semper con la maglia del Pisa, mentre la difesa potrebbe essere quella “classica” per i nerazzurri toscani, cioè formata da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo ecco la coppia con Piccinini e Marin, con Jevsenak dunque che sembra destinato a partire dalla panchina. Sulle fasce ecco invece Touré a destra e Beruatto a sinistra, infine l’attacco del Pisa dovrebbe prevedere Moreo e Tramoni come doppio trequartista alle spalle di chi vincerà il ballottaggio tra Bonfanti e Mlakar come centravanti titolare.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA: IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Cittadini, Marchizza; Ghedjemis, Cichella, Gelli, Garritano, Kvernadze; Ambrosino, Cuni. All. Vivarini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Marin, Beruatto; Moreo, Tramoni; Bonfanti. All. Inzaghi.