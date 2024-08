VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA INTER: LA SINTESI

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani l’Inter acciuffa un pareggio per 1 a 1 in extremis sul campo del Pisa come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i toscani cominciano bene la partita provando immediatamente a spingersi in attacco con anche uno spunto di Tramoni, la cui conclusione finisce fuori dallo specchio della porta avversaria intorno al 3′.

I lombardi non approfittano di una opportunità interessante avuta da Salcedo al quarot d’ora e Mkhitaryan non ci arriva al 20′ oltre alla parata importante di Semper su Carlos Augusto al 25′. Il Pisa per prematuramente per infortunio Esteves, rimpiazzato da Touré già al 34′, e sul fronte opposto Carlos Augusto al 37′ e Zielinski al 41′ vanno alla conclusione ma è Piccinini a sbloccare il punteggio per gli uomini guidati dal tecnico Filippo Inzaghi siglando un gol dopo il palo colto di tacco da Moreo nel recupero al 45’+1′.

Nel secondo tempo la squadra allenata da mister Simone Inzaghi ricomincia con lo spirito giusto per quantomeno pareggiare l’incontro e, dopo il tiraccio di Barella al 57′, è Frattesi a farsi vedere centrando un palo al 60′, senza dimenticare il nuovo spunto del 61′. Il suo collega Bisseck spreca al 67′ e nemmeno Mkhitaryan fa di meglio al 71′, rischiando anzi sulla giocata di Jevsenak al 75′ e sul palo colpito da Touré con una deviazione di testa al 78′. Nel finale è Bisseck a siglare la rete del pareggio definitivo oltre il recupero al 90’+6′, sfruttando un rimpallo favorevole su una punizione battuta da Calhanoglu.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini, proveninete dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, dall’altro. La prossima amichevole che l’Inter disputerà prima dell’inizio del campionato sarà quella contro l’Al-Ittihad il prossimo 7 agosto a cui farà seguito la sfida con il Chelsea l’11’ di agosto. Il Pisa dovrà invece vedersela contro il Frosinone in Coppa Italia lunedì 12 agosto ed esordirà in campionato il 17 agosto contro lo Spezia.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PISA INTER