Probabili formazioni Galles Austria/ Quote, ci sono Bale e Alaba (playoff Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI GALLES AUSTRIA: CHI GIOCA A CARDIFF?

Con le probabili formazioni di Galles Austria parliamo di una delle partite che si giocano per le semifinali playoff delle qualificazioni Mondiali 2022: saremo in campo giovedì 24 marzo presso il Cardiff City Stadium, dunque una bella occasione per i Dragoni che hanno il fattore campo in questa gara secca, e sperano di fare strada verso la finale sapendo di potersela giocare. Nelle qualificazioni il Galles è giunto al secondo posto alle spalle del Belgio, riuscendo a vincere il testa a testa contro la Repubblica Ceca ma con la certezza di essere qualificato ai playoff visto il piazzamento nella recente Nations League.

L’Austria è in campo questa sera per lo stesso motivo: non avrebbe fatto ulteriore strada per il risultato del girone, che ha visto la nazionale di Franco Foda chiudere in quarta posizione un girone dominato dalla Danimarca e nel quale davanti sono arrivate anche Scozia e Israele. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco del Cardiff City Stadium; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due Commissari Tecnici, andando a leggere le probabili formazioni di Galles Austria.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che accompagnano il pronostico su Galles Austria. Secondo questo bookmaker è favorita la nazionale ospite, per un’incollatura: il segno 2 che identifica la vittoria in trasferta porta in dote una vincita che ammonta a 2,75 volte la giocata, per contro il segno 1 a regolare il successo interno dei Dragoni vi farebbe guadagnare 2,80 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, ha un valore che equivale a 3,00 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES AUSTRIA: LE SCELTE DEI MISTER

I DUBBI DI PAGE

Nelle probabili formazioni di Galles Austria possiamo dire che il principale dubbio per Robert Page è la condizione di Bale e Ramsey, i due “califfi” di questa nazionale che però nel corso della stagione hanno giocato poco o nulla. La sensazione è che trattandosi di una partita secca importantissima saranno comunque in campo; Bale potrebbe fare il finto centravanti in una squadra che di fatto non ha prime punte di ruolo, insieme a lui ci sarebbe Daniel James – stesso discorso – con il già citato Ramsey che avanzerebbe la sua posizione giocando come trequartista, il ruolo che solitamente ricopre nel Galles. Questo lascerebbe spazio a Joe Allen, altro veterano e giocatore di punta, per operare in mezzo al campo in qualità di regista, o più che altro permetterebbe a Morrell di essere titolare insieme a lui; una possibilità a destra potrebbe averla Ampadu (ma Connor Roberts è favorito), a sinistra ci sarà Neco Williams mentre in difesa davanti al portiere Hennessey giocheranno Rodon, Mepham e Ben Davies.

GLI 11 DI FODA

Se vogliamo le probabili formazioni di Galles Austria portano più dubbi per Franco Foda, perché c’è abbondanza in mezzo e davanti. Arnautovic dovrebbe avere la maglia come centravanti ma Gregoritsch e Kalajdzic sono chiaramente opzioni validissime, in mezzo poi bisogna considerare che i due titolari sarebbero Grillitsch e Alaba ma il primo potrebbe avanzare il suo raggio d’azione, salvo che poi andrebbe in “contrasto” con Sabitzer che è uno dei nomi forti di questa nazionale. Dunque, bisognerà prendere delle decisioni; anche Schlager e Laimer sono elementi che possono certamente avere una maglia dal primo minuto, mentre sulle corsie difensive non dovrebbero esserci punti di domanda aperti con Lainer e Ulmer favoritissimi sulla concorrenza, così come lo sono Dragovic e Hinteregger a protezione del portiere Bachmann. Per quanto riguarda le corsie avanzate, Schaub e Grull sono i due giocatori sui quali Foda dovrebbe puntare per questo playoff senza però dimenticarsi di Lazaro, che abbiamo brevemente visto nell’Inter.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI GALLES AUSTRIA

GALLES (3-4-1-2): Hennessey; Rodon, Mepham, B. Davies; C. Roberts, J. Allen, Morrell, N. Williams; Ramsey; Bale, D. James. Allenatore: Robert Page

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Alaba; Schaub, Sabitzer, Grull; Arnautovic. Allenatore: Franco Foda











