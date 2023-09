Probabili formazioni Genk Fiorentina/ Quote, Barak possibile titolare (Conference League, 20 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENK FIORENTINA: CHI GIOCA IN BELGIO?

Le probabili formazioni di Genk Fiorentina ci portano a parlare del primo impegno che la squadra viola affronta in Conference League 2023-2024: alle ore 18:45 la Cegeka Arena ospita l’esordio nel gruppo F, un sorteggio abbordabile per una Fiorentina che, come ben ricordiamo, l’anno scorso era partita male nel torneo ma poi ha saputo cambiare passo fino a raggiungere addirittura la finale, perdendola come aveva già perso quella di Coppa Italia. Un finale di stagione sfortunato, ma che ci ha comunque detto che questa squadra è competitiva e può ripetersi.

La Fiorentina per di più ha anche vinto l’ultima di campionato: aveva deluso sia contro il Lecce che contro l’Inter, poi però ha saputo cogliere un bel successo contro l’Atalanta e ora ha 7 punti in classifica, presentandosi anche nel migliore dei modi a questa trasferta in terra belga. Scopriremo domani sera quello che succederà in campo; per il momento concentriamoci sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, prendendoci come sempre del tempo per analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Gent Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a vedere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita valida per i gironi di Conference League, a margine delle probabili formazioni di Genk Fiorentina. Il segno 1 per il successo interno della squadra belga vi farebbe guadagnare un valore di 2,90 volte quanto messo sul piatto; siamo vicini per il segno 2 che regola il successo della Fiorentina, che infatti vi porterebbe in dote una vincita corrispondente a 2,20 volte la vostra giocata, mentre con il segno X per il pareggio la cifra con questo bookmaker sarebbe pari a 3,40 volte l’investimento sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENK FIORENTINA

LE DECISIONI DI VRANCKEN

In vista di Genk Fiorentina possiamo notare che Wouter Vrancken si dovrebbe affidare al 4-2-3-1, dunque un modulo che sarà speculare a quello viola: in porta andrà Vandevoort, davanti a lui i due difensori centrali dovrebbero essere Cuesta e Sadick mentre sulle corsie laterali di questo reparto arretrato dovremmo vedere Daniel Muñoz a destra e Kayembe a sinistra. A centrocampo il tecnico del Genk ha due valide alternative: una è Hrosovsky, nazionale slovacco, e l’altra è Ouattara. Alla fine però a giocare potrebbero essere nuovamente Galarza e Heynen, come nell’ultima di campionato belga; resterebbe invariato anche il reparto avanzato, con Zeqiri (nome di spicco nel panorama internazionale) a fungere da centravanti e una linea di trequarti sulla quale El Khannouss sarebbe il riferimento in posizione centrale, con Paintsil che avrebbe la maglia da titolare sulla corsia di destra e Oyen che invece, favorito su Fadera, opererebbe pizzicando la riga laterale mancina.

LE SCELTE DI ITALIANO

Valutare le scelte di Vincenzo Italiano è sempre un terno al lotto: in Gent Fiorentina ci sarà qualche cambio rispetto a domenica, ma bisognerà capire in quali settori e con che uomini. Ipotizziamo comunque che in difesa possano tornare titolari Luca Ranieri e Biraghi: il primo al centro con uno tra Milenkovic e Martinez Quarta, il secondo a sinistra con la conferma di Dodò, che resta favorito su Kayode. A centrocampo invece dovrebbe rientrare dal primo minuto Arthur Melo: l’ex di Juventus e Liverpool può prendere il posto di Duncan e affiancare così Mandragora, mentre per la trequarti l’ipotesi è quella di Barak, che sembra ormai ristabilito e dunque agirebbe mandando in panchina Bonaventura. Nico Gonzalez va per la conferma a destra; sull’altro versante giocherebbe uno tra Kouamé, risolutivo contro l’Atalanta, e Riccardo Sottil mentre stavolta il ballottaggio per il centravanti dovrebbe premiare Beltran su Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI GENK FIORENTINA: IL TABELLINO

GENK (4-2-3-1): Vandevoort; D. Muñoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Galarza, Heynen; Paintsil, El Khannouss, Oyen; Zeqiri. Allenatore: Wouter Vrancken

FIORENTINA (4-2-3-1): O. Christensen; Dodò, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Arthur Melo, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano











