Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote, Lerager e Barella squalificati (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Genoa Inter, partita che va in scena alle ore 19:30 di sabato 25 luglio: siamo arrivati alla 36^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sfumato il sogno scudetto, l’Inter va ora a caccia del secondo posto: in questo modo si metterebbe al riparo da eventuali successi europei di Roma e Napoli che le potrebbero togliere la qualificazione in Champions League, detto che gli stessi nerazzurri hanno poi un percorso ad agosto attraverso il quale potrebbero prendersi la principale coppa. Il Genoa invece è vicino alla salvezza, ma non ha ancora completato l’opera: il Grifone ha fatto un grande colpo vincendo il derby contro una Sampdoria in forma (ma le motivazioni contano eccome) e ha confermato i 4 punti di vantaggio sul Lecce che a sua volta ha battuto il Brescia. Manca dunque un ultimo scoglio da superare, e Davide Nicola sa di dover fare molta attenzione soprattutto perché i salentini sembrano avere un calendario meno complicato. Ora però andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco a Marassi, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Genoa Inter.

Per un pronostico su Genoa Inter abbiamo a disposizione le quote fornite dalla Snai: favoriti chiaramente i nerazzurri che hanno un valore di 1,65 volte la puntata sul segno 2 per la loro vittoria, mentre il segno 1 che identifica il successo del Grifone vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte l’importo della vostra giocata.

LE SCELTE DI NICOLA

In Genoa Inter Nicola deve fare a meno di Lerager, il matchwinner del derby: senza il danese dunque l’allenatore del Grifone potrebbe puntare su Cassata come centrocampista al fianco di Schone, anche se più probabilmente l’ex di Juventus e Ascoli giocherà come esterno a sinistra visto che il nuovo modulo è ormai il 4-4-2, se non altro mascherato visto che la posizione di Iago Falque è quella di laterale inizialmente ma diventa di supporto ai due attaccanti non appena il Genoa prende possesso della palla. A fare compagnia a Schone dunque dovrebbe essere uno tra Behrami e Sturaro, con il secondo favorito; davanti invece Pinamonti reclama la maglia di prima punta con Pandev al suo fianco, ma nel naturale turnover impostato da Nicola la coppia dei due ex potrebbe essere inizialmente separata, con Sanabria che tornerebbe dunque titolare. In difesa il ballottaggio è tra Ghiglione e Biraschi per il ruolo di terzino destro; sull’altro versante ci sarà Criscito con Perin in porta, poi Cristian Romero e Cristian Zapata favoriti per occupare il centro dello schieramento.

I DUBBI DI CONTE

Continua l’emergenza nerazzurra a centrocampo: in Inter Genoa Barella si aggiunge alla lista degli indisponibili perché squalificato. Con Sensi e Vecino out, torna in gioco anche Borja Valero che potrebbe prendersi la maglia al fianco di uno tra Brozovic e Gagliardini andando invece a confermare Eriksen alle spalle dei due attaccanti. A proposito: a giocare davanti potrebbero essere Romelu Lukaku e Lautaro Martinez così da ricomporre il tandem titolare, turno di riposo dunque per Alexis Sanchez che però ha sfruttato molto bene la sua occasione di essere incisivo nella squadra. Da definire anche le corsie laterali: possiamo ipotizzare un cambiamento totale rispetto a mercoledì, Victor Moses schierato a destra e Biraghi nuovamente titolare sull’altro versante. In difesa, non ce la fa De Vrij che ha subito una distorsione al ginocchio e a questo punto potrebbe anche rimanere fuori sino all’Europa League; Ranocchia si candida per avere nuovamente il posto e potrebbe averlo stretto tra Skriniar e Alessandro Bastoni, contando che difficilmente Conte sceglierà di far giocare Godin per due partite ravvicinate.

IL TABELLINO

GENOA (4-4-2): Perin; Ghiglione, C. Romero, C. Zapata, Criscito; Iago Falque, Sturaro, Schone, Cassata; Pandev, Sanabria

A disposizione: Ichazo, Biraschi, Ankersen, Soumaoro, Goldaniga, Barreca, Eriksson, Jagiello, Destro, Favilli, Pinamonti

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Lerager

Indisponibili: Radovanovic

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Moses, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Dan. D’Ambrosio, Candreva, Gagliardini, A. Young, Asamoah, Se. Esposito, A. Sanchez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Barella

Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino



