Probabili formazioni Genoa Juventus/ Diretta tv: Higuain tornerà titolare? (Serie A)

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.45 tra le mura del Marassi la sfida per la 29^ giornata della Serie A tra Genoa e Juventus, ma già siamo ben impazienti di conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni che saranno in campo. Avviata la seconda parte della stagione della Serie A, ecco che le big del campionato ci tengono compagnia praticamente ogni giorno e con un calendario così fitto si sta facendo sempre più complicato il lavoro degli allenatori, tra esigenze di gestire il riposo dei loro giocatori, come pure la necessità di fare propri più punti possibili. E questo sarà l’obbiettivo di Nicola come di Sarri, impegnati dunque a disegnare le probabili formazioni di Genoa e Juventus: dopo tutto non scordiamo che i grifoni si stanno giocando la permanenza in campionato, mentre la Vecchia Signora punta al suo ennesimo scudetto. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa Juventus.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO TV, DOVE SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida di domani sera tra Genoa e Juventus sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky: appuntamento alle ore 21.45 al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando. Diretta streaming video della partita disponibile per tutti gli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA JUVENTUS

LE MOSSE DI NICOLA

Per il big match al Marassi, Nicola, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Genoa e Juventus dovrebbe certo puntare ancora sul 3-5-2, ma va detto che in un po’ tutti i reparti del suo schieramento sono tanti i ballottaggi che si accendono. Certo in difesa non mancherà tra i pali l’ex del match Perin, mentre di fronte al numero 1 pure si candidano dal primo minuto i soliti Romero, Soumaoro e Masiello: nella mediana a 5 però quasi nessuno pare sicuro della propria maglia da titolare. Al momento la prima ipotesi vedere al centro dal primo minuto Sturaro, Schone e Behrami ma già dalla panchina scalpitano Cassata e Lerager: in corsia dovremmo vedere pure Biraschi e Barreca, ma pure rimangono a dispersione Ankersen e Ghiglione (ma non l’infortunato Criscito). In attacco pure sono dubbi per Davide Nicola: al momento i possibili titolari Sanabria-Iago Falque (questo in gol col Parma pochi giorni fa), sono in ballottaggio con Pandev, Pinamonti e Favilli.

LE SCELTE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Genoa e Juventus, al contrario Sarri pare avere le idee più chiare, anche perché certo non aiutano le assenze ancora accertare in vista della 29^ giornata di campionato. Ecco che già in difesa, pure saranno confermati i forfait di De Sciglio, Chiellini e Alex Sandro: ecco che allora nel reparto arretrato a 4 saranno ancora De Ligt e Bonucci i titolari al centro, mentre ai lati con Cuadrado, rivedremo Danilo, di ritorno dopo la squalifica, maturata contro il Bologna pochi giorni fa. Nella mediana a tre rimane fondamentale la presenza di Bentancur titolare, con a fianco Pjanic e Matuidi, anche se qui non sono da escludere potenziali novità, visto che pure Ramsey è a disposizione dell’allenatore della Vecchia Signora. Infine nel tridente offensivo dovrebbe finalmente tornare dopo l’infortunio Gonzalo Higuain: col Pipita uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala e con Douglas Costa al fianco.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 17 Romero, 92 Soumaoro, 55 Masiello; 14 Biraschi, 27 Sturaro, 20 Schone, 85 Behrami, 3 Barreca; 10 Iago Falque, 9 Sanabria All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 16 Cuadrado; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 7 C Ronaldo, 21 Higuain, 11 D Costa All. Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA