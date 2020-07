Probabili formazioni Genoa Napoli/ Quote, Demme e Koulibaly squalificati (Serie A)

Con l’analisi delle probabili formazioni di Genoa Napoli ci avviciniamo a grandi passi alla partita che le due squadre giocano alle ore 19:30 di mercoledì 8 luglio, per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Ritrovata la vittoria dopo il ko di Bergamo, i partenopei hanno dimostrato nel 2-1 rifilato alla Roma di essere una delle squadre più in forma del momento, la rincorsa iniziata già prima del lockdown ha portato in dote l’aggancio al quinto posto e, anche se la classifica di fatto non potrà migliorare più di così, ci sono tutti i presupposti per chiudere in bellezza. Il Genoa deve solo pensare a salvarsi, e sarà un compito assai arduo: mai vincente da quando si è ripreso a giocare, il Grifone ha anche pagato un calendario non esattamente abbordabile ma ha anche perso le sue occasioni, il pareggio di Udine arrivato in extremis ha spostato pochissimo lasciando intatta la necessità di fare punti per allontanarsi dai pericoli. Aspettando dunque che la partita di Marassi prenda il via, andiamo a leggere insieme le scelte che i due allenatori potrebbero operare riguardo i 22 calciatori che inizieranno la serata in campo, con il dettaglio delle probabili formazioni di Genoa Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei ovviamente favoriti nel pronostico su Genoa Napoli: lo dice in maniera piuttosto netta l’agenzia Snai, che ha assegnato un valore di 1,55 volte la puntata all’eventualità del successo esterno per la quale bisognerà giocare il segno 2. Viceversa, il segno 1 che identifica la vittoria del Grifone vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 6,25 volte quanto messo sul piatto, mentre il pareggio regolato dal segno X porterebbe in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

GLI 11 DI NICOLA

Buone notizie per Davide Nicola, che per Genoa Napoli ritrova Schone: il danese si riprende il posto di regista davanti alla difesa e a rimanere fuori dovrebbe essere Lerager, ma rischia il posto anche Behrami (uno degli ex di questa partita) che viene insidiato da Cassata. Lo svizzero potrebbe comunque giocare se Sturaro si allargherà, come già visto contro la Juventus; in questo caso a rimanere fuori sarebbe Barreca, visto che a destra il ballottaggio sembra riguardare più che altro Ghiglione e Biraschi (con il primo favorito). In difesa dovremmo rivedere Soumaoro, che sarà il centrale di riferimento per Cristian Romero e Andrea Masiello che agiranno ai suoi lati; in porta chiaramente andrà Perin, i dubbi maggiori per Nicola riguardano l’attacco dove Pinamonti (in gol nelle ultime tre partite) è sicuro del posto ma non del suo partner offensivo, visto che tra Iago Falque e Pandev potrà giocare solo uno e ci sarebbero anche Sanabria e Favilli da considerare, per un reparto diverso tatticamente.

I DUBBI DI GATTUSO

Anche Gennaro Gattuso ha punti di domanda aperti in attacco: per Genoa Napoli infatti la suggestione sarebbe quella di lanciare titolare uno tra Lozano, che ha dato buone risposte nelle ultime uscite, e Politano ma facendo rifiatare Lorenzo Insigne, dunque ci sarebbe libera la corsia sinistra perchè Callejon opererebbe a destra. Da vedere, qui siamo ancora in una situazione in cui il tecnico calabrese deve valutare fino all’ultimo; non così in difesa, dove la squalifica di Koulibaly semplifica i piani (per così dire) confermando la coppia centrale formata da Manolas e Nikola Maksimovic. Meret sarà il portiere e Di Lorenzo opererà a destra; ci sarà verosimilmente un cambio sull’altro versante con Hysaj favorito su Ghoulam (Mario Rui sembra comunque destinato alla panchina), a centrocampo invece mancherà Demme (anche lui squalificato) e allora Lobotka ne farà le veci come metronomo di riferimento, le due mezzali invece dovrebbero essere ancora Fabian Ruiz e Zielinski ma con attenzione particolare a Elmas, che potrebbe anche essere lanciato titolare.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; C. Romero, Soumaoro, A. Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Iago Falque, Pinamonti

A disposizione: Ichazo, Goldaniga, C. Zapata, Biraschi, Eriksson, Lerager, Behrami, Jagiello, Pandev, Sanabria, Destro, Favilli

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: Radovanovic, Criscito

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Elmas, Younes, Callejon, Politano, Milik, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Koulibaly, Demme

Indisponibili: Malcuit



