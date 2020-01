Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv, Nicola senza lo squalificato Criscito

Si giocherà solo domani sera, alle ore 18,00 e tra le mura dello stadio Marassi, la sfida della 20^ giornata di Serie A tra Genoa e Roma, le cui probabili formazioni sono sotto i riflettori. Tra trame di calciomercato e impegni infrasettimanali con la Coppa Italia, siamo ben curiosi di conoscere le mosse di Nicola come di Fonseca per le probabili formazioni di Genoa Roma: i tre punti messi in palio poi fanno davvero gola nella prima giornata del turno di ritorno del primo campionato italiano. Ricordiamo infatti bene la situazione di profonda crisi del grifone, di ritorno anche dal KO con il Verona: pure la Lupa ha bisogno di riassaporare il successo in campionato (ma la vittoria in Coppa contro il Parma ha certo ridato entusiasmo all’ambiente). Alla vigilia del grand match dunque, andiamo a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Genoa Roma.

Per affrontare la Roma di Fonseca, Nicola dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-5-2 per disegnare le sue probabili formazioni: primo caposaldo in porta con la presenza di Mattia Perin tra i pali. Per la difesa del girone, poi il tecnico, succeduto a Motta appena poco prima di capodanno, dovrebbe ridare di nuovo fiducia a Biraschi, Goldaniga e Romero, visto che Criscito è stato fermato dal giudice sportivo. Sono poi maglie consegnate anche nella mediana rossoblu, con Schone in cabina di regia e affiancato da Sturaro e Behrami, mentre toccherò alla coppia Ankersen-Barreca agire ai lati. In attacco rimane e invece dubbio la presenza di Pinamonti, dato nelle ultime ore vicinissimo al Cagliari: spazio dunque dal primo minuto per Pandev e Sanabria.

Per le probabili formazioni di Genoa Roma, Fonseca naturalmente non rinuncerà al classico 4-2-3-1, benchè non sarà sempre facile distribuire le maglie da titolari nel suo schieramento giallorosso. Ecco che già in difesa sorgono i primi problemi: senza Spinazzola per ragioni di mercato e con la squalifica che ha bloccato in tribuna Florenzi e Kolarov, ecco che saranno scelte difficili quelle del tecnico. Domani sera di fronte a Pau Lopez vedremo dunque Cetin e Santon come terzini, mentre Smalling e Mancini si porteranno al centro del reparto. Nella mediana torna a disposizione Cristante, ma il tecnico della lupa dovrebbe preferirgli Veretout e Diawara, con Pellegrini (autore della doppietta in Coppa Italia) adibito sulla tre quarti. In avanti si ricorda poi l’assenza di Zaniolo: spazio dunque per Under e Perotti sull’esterno del tridente, con Edin Dzeko prima punta.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 17 Romero; 32 Ankersen, 27 Sturaro, 20 Schone, 85 Behrami, 3 Barreca; 19 Pandev, 9 Sanabria All. Nicola

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 15 Cetin, 23 Mancini, 6 Smalling, 18 Santon; 42 Diawara, 21 Veretout; 17 Under, 7 Pellegrini, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca



