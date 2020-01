Probabili formazioni Genoa Roma/ Quote, Under verso una maglia da titolare

Genoa Roma si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Marassi per dare vita al primo posticipo della ventesima giornata di Serie A. Una partita di grandissima tradizione, ma sia Davide Nicola sia Paulo Fonseca devono pensare alla dura realtà attuale. La sconfitta di Verona ha inguaiato ancora di più un Grifone che staziona pericolosamente in zona retrocessione, ma anche la Roma ha rallentato decisamente la propria corsa al quarto posto perché la sconfitta contro la Juventus è stata la seconda consecutiva in questo inizio di 2020. Posta in palio delicatissima, è importante dunque adesso scoprire le probabili formazioni per Genoa Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Genoa Roma, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è proposto alla quota di 1,95. Si sale poi a 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria casalinga del Genoa varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni per Genoa Roma disegniamo un modulo 3-5-2 per i padroni di casa di Davide Nicola. A causa della squalifica di captan Criscito e dell’assenza dell’infortunato Zapata, il terzetto difensivo del Grifone vedrà certamente in campo Biraschi, Goldaniga e Romero davanti a Perin, tornato in rossoblù a gennaio e subito titolare fisso a discapito di Radu. A centrocampo sembra prendere quota la possibilità di vedere Jagiello titolare al fianco di Schone e Sturaro nel cuore della mediana, con Ankersen sulla fascia destra e il ballottaggio tra Barreca e Pajac come esterno sinistro. Infine in attacco la certezza è il veterano Pandev, al suo fianco si contendono una sola maglia disponibile Sanabria, Favilli e Destro, con il primo che parte però favorito sui due italiani.

LE SCELTE DI FONSECA

Sulla sponda giallorossa, le probabili formazioni di Genoa Roma sono caratterizzate dal ritorno all’emergenza per Paulo Fonseca, che deve fare i conti con numerose assenze a cominciare dai due squalificati Florenzi e Kolarov. Fasce dunque da reinventare, potrebbe esserci spazio per Cetin a destra e Santon a sinistra. In mediana Cristante scalpita e potrebbe dunque rischiare il posto da titolare uno fra Diawara e Veretout, d’altronde il rientro del centrocampista ex Atalanta è una delle poche buone notizie da un’infermeria che è tornata molto affollata. In attacco resta il dubbio su chi sostituirà Zaniolo al fianco di Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko: il favorito è Under che torna dunque in auge, d’altronde con le assenze di Pastore e Mkhitaryan (oltre a Zaniolo) le opzioni si riducono di molto.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

A disposizione: Radu, Marchetti, Barreca, Cassata, Ghiglione, Radovanovic, Behrami, Agudelo, Favilli, Destro.

Squalificati: Criscito.

Indisponibili: Zapata, Lerager, Kouame.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Bruno Peres, Veretout, Kluivert, Kalinic.

Squalificati: Florenzi, Kolarov.

Indisponibili: Antonucci, Fazio, Pastore, Mkhitaryan, Zappacosta, Zaniolo.



