Probabili formazioni Germania Islanda/ Quote, tanti big per Loew (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISLANDA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Germania Islanda, bella sfida che ci farà compagnia oggi, giovedi 25 marzo 2021, alle ore 20.45 alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg, per il girone J delle qualificazioni ai mondiali 2022 in Qatar. Siamo dunque ben curiosi di scoprire le mosse di Loew com di Vidarsson per questa prima sfida che rompe un lungo digiuno per le selezioni nazionali: e dove sono i tedeschi i netti favoriti. La formazione teutonica vanta un record di 33 partite di fila da imbattuta nelle qualificazioni ai mondiali: trend che Loew certo non ha intenzione di spezzare oggi, pur potendo oggi dare spazio ad alcuni volti più giovani della sue selezione, anche a match in corso. Non registra dunque il favore della sorte la nazionale nordica, pure a caccia oggi dell’impresa e di pesanti punti nella strada che porterebbe alla seconda presenza di fila in Coppa: Vidarsson e i suoi potrebbero fare davvero gran fatica oggi e servirà la massima attenzione da parte dei nordici, in campo oggi col miglior 11 possibile. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Germania Islanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non facciamo certo fatica a individuare nella squadra tedesca la gran favorita dal pronostico. Se poi guardiamo alle quote date dal portale di scommesse Snai, vediamo che nell’1×2 della sfida, la vittoria della Germania è stata quotata a 1.12, mentre l’eventuale successo dell’Islanda vale 18.00 la posta in palio: per il pari ecco la valutazione di 8.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISLANDA

LE MOSSE DI LOEW

Pur non volendo discostarsi dal classico 4-3-3, ecco che oggi per le probabili formazioni di Germania e Islanda Loew potrebbe dare spazio a parecchi big di varia età, almeno per iniziare la sfida: un bel mix per cominciare bene il cammino verso i mondiali del Qatar e mettersi alle spalle l’incubo del 6-0 subito contro la Spagna nell’ultimo turno di Nations league. Ecco che allora questa sera in difesa dovrebbe essere giù spazio per Sule e Tah al centro con Max e Ginter schierati sull’esterno. A centrocampo mancherà l’atalantino Gosens, fermato da un acciacco muscolare, ma ci saranno uomini di esperienza come Kross e Gundogan (che pure a match indirizzato potrebbero tranquillamente collocarsi in panca): Goretzka completerà il reparto. In attacco occhi puntati sul bomber 25 enne Timo Werner: Sane e Gabry, titolarissimi nel Bayern Monaco, saranno al suo fianco.

LE SCELTE DI VIDARSSON

Potrebbe essere orientato verso un più prudente 5-3-2 invece Mister Vidarnsson, che teme (e con ragione) l’avversario tedesco, in gran condizione (e con parecchi giocatori del Bayern, che pochi mesi fa sono diventati campioni del mondo per club). Ecco che allora nella difesa a posta a cinque davanti a Kristinsson, potrebbe esserci spazio al centro per Hermansson, Arnason e Ingason, mentre dovrebbe toccare a Skulason e Saevarsson il ruolo di copertura sull’esterno. A centrocampo l’Islanda si affiderà a Palsson del Damrstadt e a Bjarnason appena chiamato dal Brescia di Pep Clotet: con loro ecco anche Sigurjnsson, anche se certo non mancano valide alternative dalla panca. Titolari annunciati dalla Premier League inglese poi in attacco con Gudmundsson del Burnley e Bodvarsson del Millwall come due punte: dalla panca ecco però il bomber della Leonessa Fridjonsson, a disposizione dal primo minuto.

IL TABELLINO

GERMANIA (4-3-3) Neuer; Ginter, Sule, Tah, Max; Goretzka, Kroos, Gundogan; Sane, Werner, Gnabry All. Loew

ISLANDA (5-3-2) Kristinsson; Skulason, Hermansson, Arnason, Ingason, Saevarsson; Palsson, Bjarnason, Sigurjnsson; Gudmundsson, Bodvarsson Allana. Vidarsson



