Probabili formazioni Germania Israele/ Quote, c’è Adeyemi in attacco? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISRAELE: CHI GIOCA IN AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Germania Israele andiamo a parlare dell’amichevole che le due nazionali giocano alle ore 20:45 di sabato 26 marzo, presso la PreZero Arena di Sinsheim. Come sappiamo la Germania è già qualificata ai Mondiali, avendo dominato come sempre il suo girone (nonostante una incredibile sconfitta interna contro la Macedonia del Nord) in cui ha subito solo 4 gol, e dunque affronta questi test match (il prossimo sarà un lusso, contro l’Olanda) per prepararsi al meglio soprattutto per quanto riguarda la lista dei convocati e le alchimie sul campo.

Diretta/ Argentina Venezuela streaming video e tv. Sfida Platonica (Qatar 2022)

Israele ha mancato l’obiettivo, classificandosi terzo nel gruppo F: girone questo stravinto dalla Danimarca ma i margini per arrivare ai playoff c’erano, se non che ha fatto molto bene anche la Scozia e di conseguenza per gli israeliani c’è stato solo un terzo posto. Vedremo dunque in che modo andranno le cose sul campo; qui però vogliamo appunto discutere delle scelte che i due Commissari Tecnici potranno effettuare riguardo le loro nazionali, e dunque prendiamoci un po’ di tempo per fare un’analisi approfondita sulle probabili formazioni di Germania Israele.

Diretta/ Francia Costa d’Avorio (risultato finale 2-1) la decide Tchouaméni!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sull’amichevole Germania Israele, secondo le quote fornite. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 1,08 quanto puntato, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – il valore della vincita ammonterebbe a 9,00 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno 2 per il successo della squadra ospite, e in questo caso andreste a mettere in tasca una somma corrispondente a 22,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISRAELE

LE MOSSE DI FLICK

Nel leggere le probabili formazioni di Germania Israele possiamo ipotizzare che Hans-Dieter Flick intenda schierare i suoi titolari contro l’Olanda, dunque oggi potremmo vedere le seconde linee ma chiaramente sono supposizioni. Comunque, stando a questo, nel 4-2-3-1 tedesco il portiere sarebbe ter Stegen con due centrali davanti a lui che possono essere Koch e Tah, sulle corsie laterali invece possono agire Henrichs e Raum anche se a destra si può allargare Kehrer. A centrocampo c’è solo l’imbarazzo della scelta: il giovane Musiala può essere una buona soluzione insieme a Weigl ma la sensazione è che almeno uno tra Kimmich e Gundogan sarà titolare questa sera contro Israele, poi ci sarà eventualmente spazio sulla linea della trequarti per Leroy Sané e Werner sugli esterni, Thomas Muller il potenziale trequartista centrale e quindi un ballottaggio tra Havertz, che gioca ormai stabilmente da centravanti tattico, e Adeyemi che sta facendo benissimo nel Salisburgo e potrebbe quindi avere la maglia da titolare.

DIRETTA/ Montenegro Italia U21 (risultato finale 1-1): Ricci risponde a Rakonjac

GLI 11 DI BRUMER

Nominato da nemmeno 10 giorni, il nuovo CT di Israele Gadi Brumer potrebbe comunque confermare il 3-4-1-2 del suo predecessore: diciamo allora che secondo questo modulo potremmo vedere una nazionale con Nitzan tra i pali, davanti a lui una difesa formata da Bitton, Abd Elhamed e Dgani e poi i due laterali che si alzano sulla linea dei centrocampisti e potrebbero essere Dasa e Podgoreanu. A creare gioco e fare interdizione in mediana potremmo avere Dor Peretz e Avraham, senza però dimenticarsi di Kanichowsky; eventualmente potrebbe avanzare la sua posizione Natcho, uno dei veterani di questa nazionale che sarebbe in competizione con Solom per la posizione di trequartista a supporto dei due centravanti. Verso una maglia da titolare Dabbur, forse il giocatore che negli ultimi anni ha fatto meglio in Europa e che oggi gioca proprio in Germania nell’Hoffenheim; al suo fianco pronto Weissman.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISRAELE

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Henrichs, Koch, Tah, Raum; Gundogan, Musiala; L. Sané, T. Muller, Werner; Adeyemi. Allenatore: Hans-Dieter Flick

ISRAELE (3-4-1-2): Nitzan; Bitton, Abd Elhamed, Dgani; Dasa, D. Peretz, Avraham, Podgoreanu; Natcho; Dabbur, Weissman. Allenatore: Gadi Brumer











© RIPRODUZIONE RISERVATA