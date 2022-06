Probabili formazioni Germania Italia/ Quote, anche Tonali dà forfait (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA: CHI GIOCA AL BORUSSIA PARK?

Con le probabili formazioni di Germania Italia ci approcciamo alla partita che chiude gli appuntamenti di giugno nella Nations League 2022-2023: siamo al Borussia Park di Monchengladbach e si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 giugno. Il match di andata è terminato 1-1; l’Italia ha poi trovato il modo di tornare alla vittoria (che mancava da mesi) battendo l’Ungheria, e in virtù del successo di Cesena ha ora il primo posto in classifica con il quale può sperare di timbrare la qualificazione alla Final Four per la seconda edizione consecutiva, anche se al momento la classifica del girone è particolarmente corta.

La Germania per esempio non ha ancora vinto in Nations League, ma avendo pareggiato tre volte potrebbe ottenere già questa sera la leadership del gruppo per poi provare a chiudere il discorso in settembre, quando si giocheranno le ultime due partite; intanto però c’è curiosità nel capire come Roberto Mancini intenderà cambiare la sua nazionale rispetto alle ultime uscite, ed è quello che dovremo provare a fare in questa analisi approfondita circa le scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici. Mettiamoci dunque comodi, e leggiamo subito quelle che sono le probabili formazioni di Germania Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Germania Italia, la partita che si gioca per la Lega A di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,80 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,50 volte la giocata effettuata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA

LE SCELTE DI FLICK

Hans-Dieter Flick dovrebbe affrontare Germania Italia con il 3-4-2-1, comunque la difesa a tre; da capire anche questo aspetto però, perché a volte il CT tedesco si è affidato al 4-2-3-1 con cui ha vinto tutto nel Bayern Monaco. Possiamo comunque propendere per la prima ipotesi, e dunque schierare una difesa con Keher, Sule e Klostermann a protezione di Neuer; da valutare anche Jonathan Tah che potrebbe essere un titolare, mentre i due laterali che alzano la loro posizione a centrocampo possono essere Hofmann (due gol in questa Nations League e decisamente più offensivo) e Henrichs che scalerebbe a sinistra, dove entra in competizione con Raum. Al centro del campo ci aspettiamo che Gundogan torni a fare il titolare; a rimanere in panchina sarebbe Goretzka perché Kimmich è una sorta di intoccabile per il suo Commissario Tecnico. Dalla trequarti all’attacco c’è ovviamente l’imbarazzo della scelta: puntiamo su Leroy Sané e Thomas Muller, l’alternativa è Havertz che però potrebbe giocare Germania Italia come prima punta, e dunque porsi come alternativa a Werner nel ruolo.

I DUBBI DI MANCINI

Per Roberto Mancini in Germania Italia è chiaro il modulo, come sempre il 4-3-3: non gli interpreti, anche se i due centrali di difesa dovrebbero essere Acerbi e Alessandro Bastoni. Sugli esterni invece Calabria e Spinazzola potrebbero giocare a scapito di Di Lorenzo e Federico Dimarco; da capire quale sarà l’esito dei due ballottaggi. Altra defezione poi tra gli azzurri, perché Tonali ha lasciato il ritiro: una soluzione in meno a centrocampo, dove a questo punto dovrebbe tornare a giocare Lorenzo Pellegrini (impiegato come esterno offensivo in almeno due partite di Nations League) e con lui sarebbe titolare anche Barella, partito dalla panchina a Wolverhampton nella partita contro l’Inghilterra. A completare la zona mediana del campo sarebbe Cristante, che giocherebbe come riferimento davanti alla difesa; nel tridente le scelte sono ancora in dubbio, come prima punta potrebbe essere confermato Scamacca mentre sull’esterno destro il favorito sembra essere Politano. Sull’altro versante allora si apre un interessante testa a testa tra due giovani, che si sono già messi in luce in questo torneo: Raspadori dà la sensazione di essere favorito su Gnonto, ma staremo a vedere…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA ITALIA

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Klostermann; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Henrichs; T. Muller, L. Sané; Havertz. Allenatore: Hans-Dieter Flick

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Acerbi, A. Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Lo. Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Roberto Mancini











