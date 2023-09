Probabili formazioni Germania Italia U20/ La prima di Bollini! (Elite League, oggi giovedì 7 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20: CHI GIOCA A BERLINO?

Con le probabili formazioni di Germania Italia U20 apriamo il nuovo corso della nostra nazionale giovanile: alle ore 17:00 di giovedì 7 settembre siamo all’Auf Dem Wurplatz di Berlino per la prima partita del tradizionale torneo Elite League. Cambio della guardia in panchina: il rimescolamento interno della federazione ha proclamato nuovo CT Alberto Bollini, fresco vincitore degli Europei con la Under 19 e dunque destinato ora al “piano di sopra”. La Elite League è un torneo interessante, nel quale si confrontano ragazzi che sono già in orbita Under 21.

Per l’Italia U20, finalista ai Mondiali recenti, sarà dunque una bella occasione per testare il gruppo, che giocoforza ha anche inserito qualche novità e che di conseguenza dovrà valutare in che modo stare in campo e quali saranno i prossimi passi di crescita. A tale proposito possiamo già fare una rapida carrellata circa le scelte del nostro nuovo Commissario Tecnico per la partita di Berlino: prendiamoci dunque del tempo per andare a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Germania Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20

Parlando allora delle probabili formazioni di Germania Italia U20, scopriamo che Bollini dovrebbe schierare la nostra nazionale con un 4-3-3: in porta andrà Mastrantonio, poi davanti a lui una linea difensiva con Stivanello a destra e Tommaso Corazza sull’altro versante, in mezzo potremmo invece vedere la coppia formata da Fontanarosa e Lucchesi con Comuzzo pronto però come alternativa.

A centrocampo c’è tanta qualità: Hasa, Faticanti, Riccardo Pagano e Pisilli sono tutti utili per giostrare sulle mezzali, mentre in mezzo a creare gioco potremmo vedere Ignacchiti (quest’anno in Serie C con il Pontedera) o Amatucci. Per quanto riguarda il reparto offensivo, abbiamo Montevago e Volpato che potrebbero fare da supporto a Nicolò Turco, ma attenzione alla possibilità che una maglia ce l’abbia Lucas Roman, che gioca nel Barcellona e avrà la possibilità di crescere ulteriormente nella cantera blaugrana.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-3): Mastrantoino; Stivanello, Fontanarosa, Lucchesi, T. Corazza; Faticanti, Ignacchiti, Hasa; Montevago, N. Turco, Volpato. Allenatore: Alberto Bollini











