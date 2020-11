Probabili formazioni Germania Repubblica Ceca/ Quote: esperimenti per Low

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Germania Repubblica Ceca ci portano verso la partita amichevole che sarà in programma stasera alle ore 20.45 a Lipsia. Primo di tre appuntamenti in questa discussa ma intensa finestra di novembre, i due successivi saranno impegni ufficiali in Uefa Nations League, dove la Germania di Joachim Low si giocherà la qualificazione alla Final Four della competizione, che è un obiettivo ancora possibile ma reso certamente più complicato dal pareggio subito in extremis nella partita contro la Spagna. Sarà dunque inevitabilmente una serata di esperimenti verso i due impegni più attesi, mentre la Repubblica Ceca in Lega B non ha più grandi speranze di promozione in Lega A e di conseguenza oggi vorrà mettersi in luce in questa amichevole di lusso, remake della finale europea 1996. Tutto questo considerato, possiamo comunque ora andare ad analizzare le notizie circa le probabili formazioni di Germania Repubblica Ceca.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo anche al pronostico, basato sulle quote dell’agenzia Snai, per Germania Repubblica Ceca. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è quotato a 1,33 contro il valore di 7,50 volte la posta in palio che accompagna il segno 2 in caso di successo della nazionale ospite. L’ipotesi del pareggio, naturalmente segno X, varrebbe infine 5,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA REPUBBLICA CECA

LE MOSSE DI LOW

Le probabili formazioni di Germania Repubblica Ceca risentono del fatto che Joachim Low ha convocato alcuni calciatori soltanto per gli impegni di Nations League. A Lipsia dunque i padroni di casa dovrebbero proporre un 3-4-2-1: Leno è favorito su Trapp in porta, davanti a lui vedremo Kehrer, Rudiger e Halstenberg che sono i principali indiziati per le maglie da titolari in difesa. Laterali di centrocampo potrebbero essere Hofmann e Schulz mentre in mezzo al campo potrebbe agire la coppia composta da Gundogan e Neuhaus, favoriti su Amiri e Brandt. Sulla trequarti ecco Sané, rilanciato a grandissimi livelli dal Bayern Monaco; Amiri e Brandt tornano in gioco e uno dei due dovrebbe essere titolare in posizione più avanzata, infine al centro dell’attacco come punta giocherà Waldschmidt aspettando Werner, che sarà il titolare in Nations League.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1): Leno; Kehrer, Rudiger, Halstenberg; Hofmann, Gundogan, Neuhaus, Schulz; Sané, Brandt; Waldschmidt. All. Low.



© RIPRODUZIONE RISERVATA