Probabili formazioni Germania Ungheria/ Quote, dubbio portiere per Marco Rossi

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: CHI GIOCA A LIPSIA?

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Germania Ungheria: la partita è valida per la penultima giornata nella Lega A di Nations League 2022-2023, e si gioca alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre. È la sfida al vertice del gruppo 3, quello dell’Italia: gli azzurri guardano con interesse al match della Red Bull Arena di Lipsia, perché un eventuale pareggio potrebbe avvicinare la qualificazione alla Final Four o comunque tenere aperta la speranza (stesso discorso con una vittoria della Germania, visto che nell’ultima giornata di questo girone la nazionale di Roberto Mancini incrocerà quella magiara).

Probabili formazioni Spagna Svizzera/ Diretta tv: chi schiera Luis Enrique?

L’Ungheria però, forte del 4-0 timbrato al Molineux nell’ultima partita di giugno, può già chiudere i conti questa sera: sarebbe così in caso di vittoria e conseguente pareggio o sconfitta dell’Italia a San Siro, dunque attenzione al gruppo di Marco Rossi che tre mesi fa ha fatto vedere ottime cose, sovvertendo qualunque tipo di pronostico in un girone che lo vedeva partire con il ruolo di squadra più debole. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT per questa sera, leggendo insieme nel dettaglio le probabili formazioni di Germania Ungheria.

Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote, anche Pellegrini costretto al forfait

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Germania Ungheria, partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale tedesca vi farebbe guadagnare 1,23 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della nazionale magiara abbiamo un valore che ammonta a 11,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

GLI 11 DI FLICK

Il 4-2-3-1 con cui Hans-Dieter Flick dovrebbe affrontare Germania Ungheria somiglia molto a un Bayern Monaco-bis, sempre se le scelte del CT saranno quelle ipotizzate: in porta avremo infatti Neuer, in mezzo al campo la cerniera mediana formata da Kimmich e Goretzka (con Musiala che resta la prima alternativa nel ruolo), poi sulla trequarti ecco Gnabry e Leroy Sanè che si piazzano larghi a pizzicare la corsia ma con licenza di accentrarsi e cercare la soluzione personale, con il califfo Thomas Muller che giocherebbe al centro della linea. A completare questa formazione, una difesa con Sule (che nel Bayern ha giocato fino a poco tempo fa) a fare coppia con Rudiger, poi Kehrer piazzato sull’esterno destro e Raum che dovrebbe prendersi la maglia sulla corsia opposta, e infine il centravanti. Qui, nessuna delle due soluzioni che vanno per la maggiore rappresenta una prima punta di ruolo: certamente lo è maggiormente Werner, che però soprattutto nel Chelsea di Thomas Tuchel veniva impiegato come esterno tattico con Havertz invece davanti a tutti. Dunque, vedremo quale sarà la decisione di Flick in merito.

Probabili formazioni Repubblica Ceca Portogallo/ Diretta tv: chi giocherà?

GLI 11 DI ROSSI

Marco Rossi posiziona i suoi con il 3-4-2-1: in Germania Ungheria si va verso la riproposizione delle scelte che gli hanno permesso di sbancare il Molineux insegnando calcio all’Inghilterra. Il dubbio maggiore alla fine riguarda il portiere: Dibusz e Gulacsi si sono alternati nelle partite di Nations League di giugno, questa sera potrebbe essere premiato il secondo che avrebbe davanti a sé una linea difensiva formata da Attila Szalai, Orban e Lang. A giostrare come playmaker basso avremmo Adam Nagy; di fianco a lui Schafer con la funzione di recuperare palloni, sugli esterni invece ecco Fiola a destra con a sinistra uno dei principali protagonisti del poker di Wolverhampton, vale a dire Zsoltan Nagy. I due che si posizioneranno sulla trequarti dovrebbero essere Roland Sallai, che sa anche come si fa gol, e Szoboszlai che è il vero talento di questa nazionale ed è ormai chiamato al vero salto di qualità anche in ambito internazionale. Davanti a tutti Adam Szalai, il più esperto: un attaccante che non ha mai segnato tantissimi gol, ma che con la maglia dell’Ungheria si è sempre espresso al massimo.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, L. Sané; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; At. Szalai, Orban, Lang; Fiola, A. Nagy, Schafer, Z. Nagy; R. Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai. Allenatore: Marco Rossi











© RIPRODUZIONE RISERVATA