Probabili formazioni Grecia Italia/ Quote, Manolas vs Chiellini: duello in difesa

Un duello molto stuzzicante nelle probabili formazioni di Grecia Italia è naturalmente quello fra i due totem della difesa, cioè Giorgio Chiellini e Kostas Manolas. Detto che il duello è anche una suggestione di mercato, perché sappiamo che la Juventus segue Manolas e dunque si potrebbe formare una coppia di lusso nella prossima stagione, ma naturalmente adesso quello che conta è la lotta per la qualificazione agli Europei 2020, perché naturalmente Grecia Italia è la sfida di cartello nel nostro girone. Chiellini e in generale la difesa è uno dei punti di forza della nuova Italia di Roberto Mancini, che non subisce gol dalla bellezza di 478 minuti. Manolas conosce benissimo il nostro calcio e ha promosso il nuovo corso azzurro, che punta più sulla qualità ma senza perdere solidità difensiva. Oggi però naturalmente il difensore greco della Roma vorrebbe giocare un bello scherzo a tanti suoi amici… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Studiando le probabili formazioni di Grecia Italia, spiccano alcuni nomi che non faranno parte della spedizione azzurra per le prossime due partite. In particolare sono due: Gianluigi Donnarumma è il portiere titolare che Roberto Mancini ha scelto per il post-Buffon, ufficialmente cominciato dopo il fallimentare playoff mondiale contro la Svezia. Tuttavia l’estremo difensore del Milan si è infortunato al termine del campionato di Serie A e dunque lascerà i pali a Salvatore Sirigu, ma facendo anche sperare Pierluigi Gollini in una presenza che comunque resta complicata. Di diverso tenore la seconda assenza, che è quella di Mario Balotelli: lanciato nell’Inter proprio da Roberto Mancini, l’attaccante bresciano era tornato a vestire l’azzurro lo scorso maggio (dopo un assenza di quattro anni) infilando quattro presenze e giocando anche in Nations League contro la Polonia, ma poi il CT della nostra nazionale ha deciso di non chiamarlo più pur non chiudendo del tutto le porte. Reduce da 8 gol in 13 partite nei sei mesi con l’Olympique Marsiglia, Balotelli è ancora alla ricerca della giusta costanza: chissà cosa succederà il prossimo anno… (agg. di Claudio Franceschini)

LE ULTIME NOTIZIE

Studiamo le probabili formazioni di Grecia Italia: la partita si gioca sabato 8 giugno alle ore 20; 45, presso l’OACA Spyrus Louis di Atene, ed è valida per la terza giornata del gruppo J nelle qualificazioni agli Europei 2020. La nostra nazionale ha approcciato bene il girone vincendo le prime due partite, non ha ancora incassato gol ma in questa tornata di fine primavera se la vede con le due avversarie più accreditate; a darci una mano è stato il pareggio che la nazionale ellenica ha ottenuto in Bosnia lo scorso marzo, adesso i balcanici e la stessa Grecia hanno due punti meno di noi e dunque non ci dovrebbe sfuggire uno dei primi due posti, anche se Roberto Mancini ovviamente vuole chiudere i conti il prima possibile. Vediamo allora in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le due nazionali sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le loro scelte nelle probabili formazioni di Grecia Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per Grecia Italia: gli azzurri partono favoriti anche in maniera piuttosto evidente, visto che il valore posto sul segno 2 per la loro vittoria corrisponde a 1,95 volte la somma messa sul piatto. L’eventualità del successo ellenico vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,25 volte quanto investito, mentre il pareggio – regolato dal segno X – porta in dote un valore corrispondente a 3,10 volte la puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA ITALIA

LE SCELTE DI ANASTASIADIS

Angelos Anastasiadis dovrebbe affrontare Grecia Italia con il 4-2-1-3 visto a Zenica: il portiere è il giovane Vlachodimos che sarà protetto dalla coppia centrale formata da Papastathopoulos e Siovas, sugli esterni invece dovrebbero agire Bakakis e Koutris. A centrocampo c’è una cerniera con Zeca e Kourbelis, ma quest’ultimo potrebbe anche scalare in panchina con l’inserimento eventuale di Siopis; davanti a questi due giocatori si dispone Bouchalakis che resta in ballottaggio con Fortounis, il quale potrebbe giocare come trequartista lasciando libera la corsia destra alla titolarità di Kolovos o Mavrias. Il testa a testa più interessante rimane comunque quello tra Donis e Mitroglou per il ruolo di prima punta: probabile che alla fine sia il più esperto centravanti ad avere la meglio. Sulla fascia sinistra invece non sembrano esserci dubbi circa la maglia che Anastasiadis darà a Samaris.

I DUBBI DI MANCINI

Grecia Italia sarà ovviamente un’altra occasione per vedere all’opera il 4-3-3 di Roberto Mancini: interessante il duello tra il veterano Quagliarella e il giovanissimo Kean, il quale da prima punta potrebbe scalare in panchina lasciando posto all’attaccante della Sampdoria o eventualmente avere campo ancora a sinistra, dunque facendo partire dalla panchina Lorenzo Insigne che torna a vedersi in azzurro. Federico Chiesa viaggia verso una maglia da titolare a destra, il che significa che Bernardeschi dovrebbe avere un posto come mezzala tattica che, per di più, potrebbe essere il ruolo che occuperà nella prossima stagione con la Juventus; naturalmente gli altri due giocatori che agiranno in mezzo al campo sono Jorginho, nella posizione di playmaker, e Verratti che sarà l’interno sul centrodestra. In porta manca Gigio Donnarumma e allora gioca Sirigu, davanti a lui non sono in discussione le maglie di Bonucci e Chiellini mentre a destra agirà Florenzi; sulla corsia mancina sono in due a poter essere titolari, con Spinazzola che ha dovuto lasciare il ritiro restano in ballottaggio Emerson Palmieri e Biraghi.

IL TABELLINO

GRECIA (4-2-1-3): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Zeca, Kourbelis; Mavrias, Fortounis, Samaris; Mitroglou

Allenatore: Angelos Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Verratti, Jorginho, Bernardeschi; F. Chiesa, Quagliarella, Kean

Allenatore: Roberto Mancini



